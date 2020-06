Les gens du Saguenay–Lac-Saint-Jean veulent rester dans la région cet été

Plusieurs personnes au Saguenay–Lac-Saint-Jean prévoient passer leurs vacances d’été dans la région.

D'autres personnes rencontrées par TVA Nouvelles considèrent aussi Tadoussac, Charlevoix ou encore la ville de Québec comme potentielles destinations.

Chose certaine, ce tourisme local réjouit les terrains de camping.

Dans l’arrondissement de La Baie, à Saguenay, le camping Au Jardin de mon Père a accueilli près de 140 visiteurs en deux week-ends, du jamais vu en une aussi courte période de temps.

«Nous en avons reçu quelques-uns de l'extérieur, mais la majorité des gens viennent du Saguenay. On remarque que les gens ont l'intention de rester dans la région cette année. On a des gens qui ont réservé pour plus de 28 jours», a expliqué Diane Simard, directrice du camping.

On fait le même constat du côté du centre de plein air Bec-Scie, qui a battu des records d'achalandage.

«En deux jours, environ 400 clients sont venus voir le canyon de la rivière à Mars», a indiqué Pierre-Luc Champagne, directeur adjoint chez Contact Nature.

Si plusieurs Québécois comptent passer les vacances dans leur région, certains ne sont même pas certains de prendre des congés cet été à cause de la pandémie.

Dans un sondage dévoilé cette semaine par CAA-Québec, seulement une personne sur deux prévoyait prendre des vacances cet été, comparativement à 75% l'an dernier.

Une personne sur cinq n'a pas encore décidé si elle va prendre des vacances durant la période estivale.

Et une personne sur quatre a annulé ou reporté un voyage prévu cet été.