L'Iran doit envoyer les boîtes noires en France «bientôt»

L'Iran a promis d'envoyer «bientôt» en France les boîtes noires de l'avion ukrainien que ses forces ont abattu par erreur en janvier au-dessus de Téhéran, a déclaré mardi le premier ministre canadien Justin Trudeau.

«Les boîtes noires sont censées être envoyées en France bientôt, mais l'Iran est en train d'expliquer qu'à cause de la COVID-19, il n'arrive pas à le faire», a ajouté le premier ministre canadien, lors de sa conférence de presse quotidienne à Ottawa.

«On continue de mettre de la pression, parce qu'on sait qu'on a besoin de réponses, on sait qu'on a besoin de justice pour les familles qui ont perdu leurs êtres chers et on va continuer de travailler là-dessus», a-t-il dit.

Le premier ministre a également indiqué qu'il avait soulevé cette question du décryptage des boîtes noires avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky «il y a quelques jours».

Les forces armées iraniennes ont reconnu le 11 janvier avoir abattu «par erreur» trois jours plus tôt le Boeing assurant le vol PS 752 d'Ukraine International Airlines entre Téhéran et Kiev peu après son décollage, tuant 176 personnes à bord de l'appareil.

Les boîtes noires devraient contenir des informations sur les derniers instants avant que l'avion ne soit frappé par deux missiles sol-air et ne s'écrase.

L'Iran a déclaré lundi que le nouveau coronavirus avait ralenti ses plans de transmettre à l'étranger les boîtes noires de l'avion.

«Il n'y a rien de notre côté à cacher», a déclaré le porte-parole du gouvernement, Ali Rabii lors d'une conférence de presse télévisée à Téhéran.

«S'il est possible de les lire en Ukraine (...) ce sera fait en Ukraine. Sinon, les boîtes noires seront lues en France», a ajouté M. Rabii.

Interrogé mardi en France par l'AFP, le Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA) a indiqué «ne pas être informé à ce jour de la décision des autorités iraniennes d'envoyer les boîtes noires au BEA», mais »être prêt à les recevoir et à fournir l'assistance technique demandée».

Un important nombre des personnes à bord de l'avion abattu étaient canadiennes.

Ottawa réclame depuis des mois que l'Iran, qui ne dispose pas de moyens techniques permettant d'extraire et déchiffrer les données des boîtes noires, transmette celles-ci à l'étranger pour analyse.