L'opération de climatisation des CHSLD se poursuit

Les quatre prochains jours vont être très chauds et risquent d’être pénibles pour les résidents qui se trouvent dans les CHSLD. On met les bouchées doubles pour y installer des climatiseurs.

Les directions des établissements sont surveillées de près et devront rendre des comptes la semaine prochaine, selon des documents que TVA Nouvelles a obtenus.

Selon nos informations, tous les espaces communs qu'on appelle «îlots de fraîcheur» dans les CHSLD sont climatisés.

Chaque CHSLD a un plan d'exécution des travaux et devra faire un suivi avec Québec le 26 juin.

«Pour les CHSLD publics, on est content. Enfin, on a fait ce qui, humainement, était réclamé depuis toutes ces années, et tant mieux, bravo. Il faut le dire, quand le gouvernement agit comme du monde, il faut le signaler», affirme Paul Brunet du Conseil pour la protection des malades.

Dans le plan d'action pour la climatisation en CHSLD dont nous avons obtenu copie, il est inscrit qu'il doit y avoir à court terme la mise en service des systèmes de climatisation, et à moyen terme, rendre les mesures permanentes, ainsi que poursuivre les projets de construction d'installations vétustes. Il y a plus de 2500 places en reconstruction dont on est à l'étape de conception.

«Alors, la COVID-19 a eu quelque chose de bon, c'est que ça a forcé les autorités - enfin! -, à rendre les résidents confortables et en sécurité dans leur chambre, dans leur milieu de vie», poursuit M. Brunet.

Le Conseil de la protection des malades applaudit l'initiative du ministère de la Santé, surtout que les résidents des CHSLD n'auront rien à payer pour la climatisation, comme indiqué dans la lettre envoyée à toutes les directions de CHSLD par le sous-ministre de la Santé, le 28 mai dernier.

«Dans le contexte de la pandémie actuelle, écrit-il, nous souhaitons aviser les établissements qu'aucuns frais supplémentaires ne devront être facturés aux résidents pour l'installation d'unités individuelles d'air climatisé.»

Au cabinet de la ministre responsable des Aînés et des proches aidants, on nous dit que Marguerite Blais a été sans équivoque auprès des directions d'établissement : qu'ils soient créatifs et qu'ils agissent rapidement.