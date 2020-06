Racisme systémique: le SPVM se fait reprocher de manquer de clarté

Au lendemain de la publication d’un communiqué de presse dans lequel le SPVM reconnaît le caractère systémique du racisme et de la discrimination, le corps policier se fait reprocher de manquer de clarté.

En réaction, la Ligue des droits et libertés (LDL) estime que le Service de police de la Ville de Montréal joue avec les mots.

«Il dit reconnaître le caractère systémique du racisme et de la discrimination, sans jamais admettre qu’ils ont cours dans leurs propres rangs. Comment être rassurés sur la suite des choses si le SPVM laisse encore planer de telles ambiguïtés? La Ligue des droits et libertés demande au chef de police du SPVM de reconnaître explicitement et publiquement qu'il existe du racisme systémique et du profilage racial systémique au sein de la police de Montréal et de s’engager à y remédier rapidement », a déclaré Alexandra Pierre, présidente de la Ligue, en entrevue mardi sur les ondes de TVA Nouvelles.