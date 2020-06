Retards importants en chirurgie à Trois-Rivières

Il faudrait que tous les blocs opératoires du CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec soient utilisés à 130 % de leur capacité, jusqu'en mars 2021, pour rattraper les retards provoqués par la COVID-19 pour des interventions chirurgicales.

Le directeur des services spécialisés chirurgicaux du CIUSSS Philippe Lottin ne voulait pas attiser la peur en révélant cette information en assemblée générale, lundi soir, mais tenait à être transparent.

Pour rattraper un peu ces délais, le CIUSSS travaille sur un projet d'entente avec une clinique privée spécialisée de Trois-Rivières, qui n'a pas été dévoilé.

L'objectif est d'en louer les installations, et éventuellement le personnel, pour des opérations couvertes par le réseau public. Les opérations aux yeux seraient les premières à en bénéficier.

Une éventuelle conclusion d'entente poserait certains défis en ce qui a trait aux ressources humaines.

« Pour augmenter l'activité chirurgicale, l'été est une excellente période, parce qu'on est moins sollicités par d'autres pathologies qui concourent à utiliser les plateaux techniques, d'où l'importance de débuter, même si c'est l'été, et qu'on était plutôt rendus à envisager des vacances. Alors, c'est un petit défi que ça va poser et auquel on va faire face avec nos équipes», souligne le directeur des services spécialisés chirurgicaux du CIUSSS Philippe Lottin.

Le ministère de la Santé a approuvé cette entente en moins de 24 heures, au début du mois. Cela témoigne de la volonté politique de mettre ce type de solution de l'avant, selon M. Lottin.