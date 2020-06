Un «chèque en blanc» symbolique de 300 M$ pour le tramway à Québec

L’opposition à l’hôtel de ville de Québec a vigoureusement dénoncé, lundi soir, le règlement d’emprunt de 300 M$ adopté par l’administration Labeaume pour le projet de tramway, en lui donnant un « chèque en blanc » symbolique.

Capture d'écran

Le conseiller Patrick Paquet a marqué le coup lors de la séance virtuelle du conseil municipal, en brandissant dans ses mains un immense chèque, format téléthon, pour dénigrer le maire Régis Labeaume qui devient ainsi le « seul élu de l’histoire à obtenir une telle somme sans présenter un plan financier détaillé », a-t-il ironisé.

L’emprunt de 300 M$ constitue la portion défrayée par la Ville de Québec dans le montage financier de 3,3 G$ pour le réseau de transport collectif structurant, financé à hauteur de 1,8 G$ par le gouvernement provincial et 1,2 G$ par le fédéral.

« J’espère que tout le monde est conscient de ce que vous êtes sur le point de faire », a renchéri le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, qui a critiqué toute la soirée le caractère « improvisé » du projet qui « change à toutes les semaines ».

Il a également rappelé que la Ville refuse de fournir des chiffres ventilés.

Le président du RTC, Rémy Normand, a déploré le geste « disgracieux » de Patrick Paquet à l’encontre du décorum au conseil municipal. Le président du conseil, Vincent Dufresne, l’a également rappelé à l’ordre pour son « beau spectacle ».

Plus tôt dans la soirée, Jean-François Gosselin avait également accusé le maire de vouloir « bulldozer des quartiers entiers au détriment des citoyens qui n’ont même pas eu leur mot à dire, tout ça pour un projet à 40 % d’appuis » et de couper la ville en deux avec la plateforme surélevée du tramway. « On aura maintenant deux Limoilou : Limoilou Est et Limoilou Ouest. »

Labeaume imperturbable

« Faut vraiment que je me concentre pour écouter le chef de l’opposition, comme il répète toujours la même chose. Il crée de la lassitude autant que la COVID. Je suis certain qu’on a perdu la moitié du monde qui écoutaient le conseil... », a rétorqué le maire Labeaume, inébranlable.

Rémy Normand a précisé que des discussions sur les coûts du projet demeurent confidentielles pour l’instant et se déroulent en haut lieu, avec « ceux qui nous financent ». Le projet est « en mode évolutif » par rapport à sa conception préliminaire, ce qui est tout à fait usuel pour ce type de grand projet, a-t-il expliqué en substance.

Quant au secteur de Limoilou, la conseillère du quartier, Suzanne Verreault, a promis de continuer à collaborer avec les citoyens qui s’inquiètent de la perte de leurs ruelles paisibles et dénoncé le discours « catastrophe » de l’opposition.