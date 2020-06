Retards d’apprentissage: un expert propose des équipes SWAT à la rentrée

Le retour en classe des élèves québécois dès la rentrée avec certaines restrictions de distanciation sociale réjouit le spécialiste en éducation Égide Royer, qui juge toutefois que les équipes-écoles devront être particulièrement vigilantes et surtout proactives afin de ne pas «échapper» les élèves en difficultés ou sur le point de décrocher.

• À lire aussi: L’école à temps plein cet automne

«Ce qu’il faudra surveiller à la rentrée, c’est qui rentre à l’école, qui est difficulté, qui rentre avec un gros retard, qui est en échec en français et en mathématiques et qui risque de ne pas avoir son diplôme», lance d’entrée de jeu l’expert en entrevue sur les ondes de LCN, en soulignant que les jeunes n’auront pas eu d’éducation «en présentiel» pendant trois mois.

«Sur 1 million d’élèves au Québec, j’en ai 220 000 identités comme vivant des difficultés d’adaptation d’apprentissage ou certains handicaps. La grande majorité n’aura pas eu d’enseignement en présentiel pendant trois mois!»

Il suggère la mise en place d’équipe d’intervention de suivis de type «SWAT» afin de cibler les jeunes en difficulté et les adolescents qui ne se présentent pas à la rentrée afin de les ramener par tous les moyens sur les bancs d’école.

«Ça se fait déjà dans les autres provinces», assure le spécialiste en éducations.

Selon les derniers chiffres, 8900 jeunes ont décroché de l’école dans la province. Si la crise de la COVID-19 va probablement gonfler ces chiffres, Égide Royer juge que si le nombre de décrocheurs se place sous les 10 000, ce sera très bien.

«Il ne faut pas qu’on arrive avec des chiffres comme 12 000-13 000- 15 000! Là ça sera un impact vraiment important et fort négatif», précise-t-il.

Séquelles de la COVID

Il insiste toutefois sur le fait que les séquelles associées à la COVID-19, et le confinement sont importantes pour les élèves, et qu’il ne faut pas les négliger à cause de la distanciation physique.

«En clair, si certains jeunes ne reçoivent pas d’orthopédagogie parce que le local était trop petit et ne permettait pas de respecter un mètre virgule quelque chose... L’impact de manquer d’orthopédagogie va être beaucoup plus important que le respect des quelques centimètres de la distanciation physique», conclut-il.