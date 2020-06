Un juge et son épouse assassinés par un commando armé au Mexique

Un juge fédéral qui avait enquêté sur des affaires liées au crime organisé a été tué par balle mardi avec son épouse à son domicile dans l'État de Colima (ouest), a annoncé la Cour suprême.

Le juge Uriel Villegas se trouvait chez lui, lorsque des hommes armés ont fait irruption et ouvert le feu. Le juge et son épouse ont été tués.

Deux mineurs, les enfants du magistrat, et une employée de maison ont survécu à l'attaque.

«Nous demandons aux autorités compétentes leur soutien pour garantir la sécurité des juges fédéraux et de leurs familles, et que les responsabilités correspondantes fassent l'objet d'enquête et soient déterminées», a déclaré Arturo Zaldivar, président de la Cour suprême.

Le secrétariat à la Sécurité a également condamné le meurtre du juge et de sa femme.

Le bureau du procureur général a annoncé sur son compte Twitter qu'il «prenait en charge pleinement» l'enquête sur cette attaque.

#FGRInforma La Fiscalía General de la República asume plenamente investigación del asesinato de un Juez Federal y su esposa en la ciudad de Colima. En cuanto existan datos que puedan hacerse públicos se darán a conocer. — FGR México (@FGRMexico) June 16, 2020

Le juge travaillait depuis février dans un tribunal pénal fédéral dans la ville de Colima, capitale de l'État du même nom.

Auparavant, il avait été juge dans l'État de Jalisco et, selon la presse mexicaine, il avait été responsable de l'affaire Ruben Oseguera, du nom du fils de Nemesio Oseguera «El Mencho», chef du puissant cartel Jalisco Nueva Generacion.

M. Villegas avait ordonné le transfert d'Oseguera Jr. vers une prison d'Oaxaca en 2018, d'où il a été extradé vers les États-Unis en février.