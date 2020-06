Ville de Québec: les ciné-parcs estivaux menacés

Le projet de ciné-parcs estivaux à Québec pourrait carrément ne pas voir le voir à cause d’une «prise d’otage» des distributeurs de films, a prévenu Régis Labeaume mardi.

Selon lui, les principaux distributeurs de film se seraient «concertés» et auraient refusé le principe des projections gratuites de vieux films comme Karaté Kid, par exemple, dans les ciné-parcs.

«Karaté Kid, ça ne m’intéresse pas, mais je serais allé pareil avec des enfants. Karaté Kid, je m’en balance comme de l’an 40. Mais l’idée d’aller vivre un ciné-parc à l’extérieur pour profiter un peu de l’été, ça m’intéresse. Voir des enfants tripper, ça m’intéresse», Régis Labeaume.

Dénonçant ce «boycott», le maire de Québec se donne jusqu’au vendredi 19 juin, midi, pour conclure un accord avec les distributeurs. À défaut de quoi, il pourrait ne pas y avoir de ciné-parcs à Québec cet été.

Régis Labeaume a soutenu que la gratuité n’est pas négociable. «Vendredi, si ça ne marche pas, on va annuler l’événement, a-t-il laissé tomber. Il n’y aura pas de billetterie. On ne se fera pas imposer de faire payer les gens parce que deux ou trois personnes contrôlent cette industrie là au Québec. »

Le maire a adressé mardi une lettre à Patrick Roy, président des Films Séville, et à Andrew Noble, président du Regroupement des distributeurs indépendants de films du Québec. «Le ciné-parc de Québec se trouve donc paralysé et les fonds publics sont pris en otage», a-t-il vivement déploré dans cette missive.

Le maire très fâché

Régis Labeaume a paru d’ailleurs extrêmement fâché par la tournure des événements. «Je vois le jeu. Il y a des limites. On est en crise sanitaire. On essaye tous de s’en sortir. Tout a été annulé à Québec. C’est la seule activité (les ciné-parcs) où les gens pouvaient prendre de l’air et grouiller un peu avec les enfants et les amis».

Selon lui, «le monde a passé trois mois encabanés chez eux. Ils ont besoin de sortir, de prendre l’air, de changer les idées et de s’aérer les neurones. Qui n’a pas compris ça au Québec? Est-ce qu’ils (les distributeurs de films) pourraient avoir un peu d’empathie pour ce monde-là? (...) Ils n’ont absolument rien compris».

Le maire de Québec a également tenu à réitérer que le projet de ciné-parcs «ne compétitionne pas» les salles de cinémas traditionnelles.

Au moins deux ciné-parcs estivaux temporaires doivent normalement voir le jour, cet été, à Québec, entre le 2 juillet et le 23 août. La Ville de Québec compte investir 835 000$ dans ce projet.

Au moment d’écrire ces lignes, mardi en début d’après-midi, nous attendions toujours la réaction de MM. Roy et Noble cités plus haut.

Extrait de la lettre du maire

«Bien que nous ayons obtenu une licence de diffusion de ciné-parc, conformément aux exigences de la Régie du cinéma, et que nous nous soyons engagés à payer les droits de diffusion en bonne et due forme, nous avons été informés que les distributeurs se sont massivement désistés dans l’heure suivant la conférence de presse du 12 juin dernier».

