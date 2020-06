Ce soir on char! à Saint-Eustache

Mariana Mazza, P-A Méthot, Philippe Bond, Dominic Paquet et plusieurs autres humoristes prendront part à la première édition du festival d’humour Ce soir on char ! – Le comédie-parc, qui sera présenté au Ciné-parc Saint-Eustache, a appris Le Journal .

Photo Agence QMI, Pascal Huot

Dès le début de la pandémie, le Groupe Entourage s’est mis à plancher sur un événement pour les ciné-parcs. Après plus de deux mois de discussions avec des partenaires, l’entreprise annonce la tenue de ce nouvel événement qu’elle espère ramener chaque année.

Ce sont deux galas qui seront présentés au Ciné-parc Saint-Eustache, le mois prochain. Les spectacles seront animés en duo par Dominic Paquet et Philippe Bond. Le premier soir, le 21 juillet, le public pourra voir P-A Méthot, Mariana Mazza, Maxim Martin, Messmer, Billy Tellier, Pierre-Luc Pomerleau et Jérémy Demay. Le lendemain, ce sera au tour de Jean-Michel Anctil, Peter MacLeod, Mathieu Dufour, Mehdi Bousaidan, Cathy Gauthier, Mario Tessier et Philippe Laprise. « Les humoristes vont présenter du nouveau matériel en primeur, indique le président d’Entourage, Éric Young. L’événement fera rayonner l’humour, mais aussi la voiture. »

Photo Jean-François Desgagnes

Ambiance de « tailgate »

En temps normal, le Ciné-parc Saint-Eustache peut accueillir jusqu’à 3400 voitures. En raison de la pandémie, la capacité a été réduite à 1650 véhicules pour le festival. Parmi ceux-ci, 300 pourront accéder à la zone VIP (avec des billets quotidiens au coût de 189 $, taxes et frais de service inclus, par voiture). Quatre zones-écrans seront aussi accessibles au prix de 100 $ tout inclus, par voiture, par gala. « Sur le site, il y aura aussi des DJ, de l’animation humoristique et des foodtrucks, dit Éric Young. Ce sera un peu comme les tailgate party avant les matchs de football. »