Chaleur et humidité s'installent quelques jours

Bouteilles d’eau, vêtements légers et ventilateurs seront très utiles au cours des prochains jours en raison de la chaleur et de l’humidité qui s’installent sur une bonne partie de la province.

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial pour de nombreuses régions du Québec. Le mercure pourrait grimper jusqu’à 34 °C et le facteur humidex pourrait atteindre environ 37.

«L'humidité augmentera graduellement à partir de jeudi ce qui occasionnera des nuits plus chaudes et plus inconfortables», précise le communique de l’agence fédérale.

Le bulletin météorologique spécial touche autant le Grand Montréal que Charlevoix, le Bas-Saint-Laurent, l’Abitibi et le Saguenay.

Dans la région métropolitaine, le maximum attendu est de 32 °C mercredi et de 34 °C jeudi. À Québec, les maximums attendus sont semblables, soit 31 mercredi et 33 jeudi.

Prenez soin de votre santé

Lors de périodes de grandes chaleurs, il est conseillé de suivre ces quelques mesures :

-Boire de 6 à 8 verres d’eau par jours

-Éviter de consommer de l’alcool

-Passer au mois deux heures par jours dans un endroit climatisé, si possible

-Au moins une douche ou un bain par jours et se rafraîchir aves des serviettes humides tout au cours de la journée

-Réduire les efforts physiques

-Porte des vêtements légers