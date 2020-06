Confinement: les enfants ont bougé trois fois moins

Le plus récent bulletin de l’activité physique de l’organisme ParticipACTION révèle que les enfants ont bougé trois fois moins pendant la période de confinement.

Conséquence des mesures de santé publique prises pour lutter contre la pandémie, le niveau d’activité physique a considérablement diminué.

La recherche démontre que ce phénomène est particulièrement prononcé chez les jeunes, puisque seulement 4,8 % des enfants et 0,8 % des jeunes respectent les directives nationales en matière de mouvement pendant la pandémie. Ce taux était de 15 % auparavant.

Les jeunes et les enfants ont passé moins de temps à l’extérieur et plus de temps devant des écrans.

Pour la majorité des parents, arracher les enfants aux écrans reste un défi de tous les jours, même sans pandémie.

Mauvaises notes

Trois mois plus tard, le bulletin attribue aux enfants et aux jeunes les notes « D+ » pour l’ensemble de l’activité physique et « F » pour les comportements liés au mouvement.

Aujourd’hui, alors que les familles termineront une année scolaire particulière, ParticipACTION lancera la 14e édition du Bulletin de l’activité physique chez les enfants et les jeunes qui, avec le récent Bulletin des adultes, constituent les évaluations les plus détaillées de l’activité physique au Canada.

Les conclusions soulignent le rôle clé de la famille dans le développement de comportements sains. L’organisme veut aussi inciter les enfants à bouger plus.