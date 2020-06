La coroner en chef du Québec ordonne une enquête publique sur les CHSLD

La coroner en chef du Québec, Me Pascale Descary, a ordonné mercredi la tenue d'une enquête publique sur les décès survenus durant la pandémie de COVID-19 dans des CHLSD, des résidences privées pour aînés et des centres d'hébergement pour personnes vulnérables.

Cette enquête, qui sera entièrement publique, sera d’abord axée sur les faits entourant les décès recensés au CHSLD Herron, à Dorval, où une autre investigation avait déjà été ouverte après le décès de dizaines de résidents en quelques semaines.

La coroner et avocate Géhane Kamel a été désignée pour présider cette enquête. Elle sera assistée du coroner Dr Jacques Ramsay qui possède une formation médicale.

«Lorsque les causes et les circonstances de chaque décès auront été établies, Me Kamel pourra élargir la réflexion sur le sujet, notamment en entendant des témoins et des acteurs privilégiés de l'hébergement des personnes âgées au Québec. Ces démarches permettront ultimement à Me Kamel de formuler des recommandations dans le but d'éviter d'autres décès et de protéger la vie humaine», a précisé le bureau du coroner en chef du Québec, par voie de communiqué, mercredi.

Les coroners interviennent en cas de décès violents, obscurs ou qui pourraient être liés à de la négligence. Les décès survenus en dehors de ces balises, dont ceux qui découlent uniquement d’une infection à la COVID-19, seront donc exclus de leurs mandats.

Par ailleurs, seuls les décès survenus du 12 mars au 1er mai seront enquêtés.

La ministre des Aînés, Marguerite Blais, a assuré que le gouvernement va offrir sa «pleine collaboration». «Nous allons faire en sorte qu’elle puisse obtenir toute l’information requise», a-t-elle souligné.

La ministre Blais a également accueilli favorablement l’initiative de la coroner en chef. «On ne veut pas revivre ce que nous avons vécu», a-t-elle indiqué.