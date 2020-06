Défi 1 000 000 km Ensemble : une occasion unique de bouger

La mouture 2020 du Grand Défi Pierre Lavoie (GDPL) qui aura lieu de vendredi à dimanche, permettra à tous les Québécois et Québécoises de s’impliquer à leur façon pour réaliser le défi 1 000 000 km Ensemble. Le message est simple : sortir pour faire de l’activité physique.

Le contexte actuel de pandémie de la COVID-19 oblige le GDPL à miser sur le virtuel. En solo ou en groupe, tous ceux qui le désirent pourront contribuer à cumuler les kilomètres et à atteindre l’objectif global de 1 000 000 kilomètres.

«Le plus important, c’est de bouger. On ne te demande pas de courir un marathon. Peu importe ton village, ta municipalité, ta ville, tout le monde peut participer», souligne Sébastien Benoit, l’un des porte-paroles de l’événement.

Durant le weekend, l’animateur de télévision et de radio veut courir 30 km et souhaite que ses proches contribuent eux aussi au défi. «Ma blonde et mon garçon vont courir. Mes parents ont 80 ans et je souhaite qu’ils bougent un peu plus. Je vais donc les inciter à marcher 2-3 km», affirme-t-il.

Développer de bonnes habitudes de vie

Depuis le début du confinement, plusieurs personnes ont commencé à marcher, à courir ou à faire du vélo. La reine de l’activité physique au Québec, Josée Lavigueur, le répète depuis plusieurs années : il est primordial de bouger. «Il faut s’activer un peu pour y prendre goût. Quand tu comprends tous les bénéfices apportés par l’activité physique, ça te pousse à en faire toujours un peu plus.»

Pour cette première édition virtuelle, elle ne sera pas aux premières loges pour suivre et animer le contingent de cyclistes inscrit au 1000 km habituel. Mme Lavigueur y voit tout de même du positif, elle qui compte faire un jogging, un tour de vélo ainsi qu’une randonnée en plein air durant les trois journées du défi. Le GDPL 2020 permet de cibler un plus grand nombre de personnes.

«On s’adresse à tout le monde qui comprend le besoin de faire de l’activité physique. Notre mission à Pierre et moi est la même : inciter la population à bouger.»

Le besoin de bouger

L’humoriste Philippe Laprise est bien placé pour en parler : il y a six ans, il faisait du diabète de type 2 et son taux de sucre était beaucoup trop élevé. C’est à ce moment qu’il s’est pris en main et qu’il a commencé à s’entrainer. Il a tenté le jogging, sans succès. Son ostéopathe lui a conseillé le vélo, un choix qu’il a rapidement adopté.

«Je ne ferai pas le Tour de France, mais c’est cool de faire de l’activité physique, de rouler avec des amis, de voir du paysage.»

Philippe Laprise ne s’en cache pas : il adore manger et il sera toujours un peu dodu. «En faisant du sport, je ne me sens pas mal. L’exercice physique me permet de continuer de manger un cornet ou une poutine lorsque j’en ai envie.»

- Les gens souhaitant participer au Grand Défi Pierre Lavoie (GDPL) peuvent s’inscrire dans le groupe de «Salut Bonjour» par le biais de l’application 1 000 000 de km ensemble. Québecor est le partenaire d’action du GDPL.