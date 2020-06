Des gens de tous les milieux parmi les futurs préposés

Près de 200 futurs préposés aux bénéficiaires ont pris le chemin de l'école mercredi, et se sont rendus au Centre de formation professionnelle Bel-Avenir de Trois-Rivières.

Parmi eux, il y avait d'anciens cuisiniers, chauffeurs d'autobus et travailleurs du tourisme. Il y avait également des proches aidants et un ancien propriétaire de résidence pour aînés. Ces nouveaux élèves ont tous en commun l’envie d’aider.

Pour sa part, Carole Desbiens a passé les 20 dernières années à travailler dans l'industrie touristique. Au chômage depuis le début de la pandémie, elle avait donné son nom sur le site Je contribue. L’expérience a été pour elle une véritable révélation.

«Le déclic s'est fait, a dit Mme Desbiens. Ça a été clair : c'est là que je voulais être, c'est ce que je voulais faire.»

Sur plus de 5000 candidatures reçues en Mauricie et au Centre-du-Québec pour participer à la formation, seulement 410 places étaient disponibles.

Cette nouvelle attestation d'études professionnelles en accéléré a nécessité une importante réorganisation des plans de cours.

«On est vraiment centré sur les adultes âgés, a expliqué l’enseignante Geneviève Dionne. Dans les cours généraux, on touche normalement à la clientèle enfant et bébé, au service à domicile, ce qu'on ne fait pas du tout. On est vraiment centré CHSLD.»