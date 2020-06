Du racisme aussi à Trois-Rivières

Le monde entier se lève depuis la mort de George Floyd aux États-Unis. Les façons de faire des corps policiers sont remises en question. Si le profilage racial semble plus rare à Trois-Rivières, le racisme est bien présent.

«Je n'ai jamais été victime de profilage racial. Par contre, je peux, malheureusement, dire que toutes les personnes noires ont déjà été victimes de racisme. J'ai été victime et, encore récemment, ma fille de 6 ans. Je dois lui expliquer pourquoi une petite fille lui dit qu'elle ne peut pas jouer avec elle puisqu'elle est noire», a témoigné la mère de famille de Trois-Rivières, Yvan Labouba.

Contrer le profilage racial

Le ministère de la Sécurité publique et l'École nationale de police de Nicolet ont mis en place un premier webinaire pour améliorer et moderniser les services de police québécois. Près de 300 gestionnaires de différents corps policiers y ont participé.

Un guide pour contrer le profilage racial a été remis à la Sûreté du Québec et aux corps policiers municipaux et autochtones.

«Selon nos observations, il n'y a pas de profilage racial à Trois-Rivières. J'ai vérifié auprès des registres et, depuis 2014, nous n'avons aucune plainte de ce genre. Je peux dire que je suis fier puisque ça démontre que nos policiers travaillent avec une belle éthique», a souligné le directeur adjoint du service de police de Trois-Rivières, Maxime Gagnon.

Parmi les observations du ministère de la Sécurité publique, il est communément admis que la présence parmi les membres des corps de police de personnes reflétant la diversité de la société québécoise pourrait contribuer à accroître la confiance et à renforcer les relations avec les citoyens.

«Nous n'avons pas d'agent issu des minorités visibles. Dans les dernières années, nous en avions, mais ils sont finalement partis pour travailler dans d'autres corps de police. Je ne pense pas que ça joue contre nous, mais assurément ce serait un plus d'en accueillir dans l'équipe», a souligné M. Gagnon.

Un uniforme critiqué

Depuis le meurtre de George Floyd, à Minneapolis chez nos voisins du sud, le travail des policiers est scruté à la loupe et est critiqué par plusieurs.

«Ça me touche ce qui s'est passé. Ça me touche aussi de recevoir les critiques des citoyens qui croient que tous les policiers endossent ce qui a été fait. Ce n'est pas parce qu'un policier fait ce geste que tous les autres agissent de la même façon. Ça m'interpelle puisqu'en portant mon uniforme, ça prend un autre sens», a témoigné la policière Michelle Loranger.

Mme Loranger a le mandat depuis le mois de janvier d'assurer une liaison avec les communautés culturelles et les minorités visibles sur le territoire de Trois-Rivières.

«Pour améliorer la communication et la compréhension des deux côtés. C'est un mandat qui me touche beaucoup. C'est un travail important qui peut faire toute une différence. Je compte aussi être accompagnée d'autres agents pour qu'ils puissent également comprendre les différentes cultures», a expliqué l'agente Loranger.

«Il y a toujours eu une belle collaboration entre la police de Trois-Rivières et les organismes. En travaillant ensemble, on prône l'inclusion. Je n'ai pas été témoin de profilage racial dans la ville, mais il y a toujours de la sensibilisation à faire. C'est facile et rapide de passer d'un préjugé à de l'intimidation et à du racisme», a dit le directeur général du Service d'accueil des nouveaux arrivants Trois-Rivières, Ivan Alonso Suaza.

Des actions rapides

Selon plusieurs, le guide qui a été remis est un premier pas dans la bonne direction, mais ça ne va pas s'arrêter là. Un comité consultatif a été créé par Québec pour améliorer les interventions policières et moderniser les corps policiers québécois. Le comité devrait dresser une liste de recommandations après des consultations avec des experts. Il pourrait par exemple suggérer l'utilisation des caméras corporelles.