Ottawa présentera un portrait des finances publiques le 8 juillet

Pressé de toutes parts, le gouvernement Trudeau va présenter un portrait des finances publiques et de l’économie, le 8 juillet prochain, mais insiste pour dire qu’il ne s’agira pas d’une mise à jour économique.

C’est ce qu’a annoncé mercredi le premier ministre Justin Trudeau, lors de son point de presse quotidien devant sa résidence de Rideau Cottage, à Ottawa.

«Notre gouvernement va publier un portrait de l’économie et des finances publiques le 8 juillet prochain à la Chambre des communes, a-t-il précisé. Ça va nous donner une mise à jour sur l’économie, sur la façon dont notre réponse se compare à celle d’autres pays et sur ce à quoi on pourrait s’attendre dans l’avenir.»

Une mise à jour économique est notamment réclamée depuis plusieurs semaines par les conservateurs et les bloquistes. Même le directeur parlementaire du budget (DPB), Yves Giroux, a aussi réclamé une telle revue économique.

«Une mise à jour économique serait encore irréaliste. Nous ne pouvons pas faire des prédictions de façon responsable parce que tout change tellement rapidement», a soutenu M. Trudeau.

Depuis le début de la pandémie, plusieurs mesures économiques coûteuses pour l’État ont été mises en place. C’est le cas de la Prestation d’urgence canadienne (PCU), de la Subvention salariale d’urgence, mais aussi des prêts aux petites entreprises et des soutiens destinés à différents secteurs qui ont été les plus durement touchés par la crise.

«Lors d’une situation de crise, il fallait qu’on sorte l’argent rapidement», a réitéré M. Trudeau mercredi tout en rappelant que les décisions prises ont été adoptées par le Parlement et que son gouvernement est minoritaire.