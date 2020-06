Fin des classes au Saguenay

C’était la fin des classes pour des milliers d'élèves du Saguenay, mercredi.

Le dernier mois a été différent, mais positif pour les élèves et les enseignants.

«Une belle expérience sociale et académique», a résumé la mère de deux élèves de l'école primaire L'Horizon de Chicoutimi.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean n'a rapporté aucune éclosion de COVID-19 dans ses écoles depuis la réouverture, avec un seul cas isolé dans une école primaire de Chicoutimi. Le taux de présence dans les écoles de la région a varié de 57 à 64 %.

Les enfants et les parents rencontrés mercredi matin ont tracé un bilan positif de l'expérience.

«J'ai bien aimé être dans une classe plus petite, a dit Marylie, 9 ans. On a plus la chance de parler.»

«C'était cool, a lancé Florence, mais pas le 2 mètres. C'était plate de ne pas pouvoir être proche de ceux qu'on aime.»

«Mon enfant avait des difficultés avant la pandémie, mais il a réussi à passer son année scolaire quand même, a raconté une autre mère. C'est très satisfaisant.»

Penser le retour

Le retour de tous les élèves du primaire et du secondaire en classe, l'automne prochain, risque de causer des maux de tête aux transporteurs.

Jusqu'à nouvel ordre, la Santé publique limite à 24 le nombre de passagers par autobus. Le transporteur Intercar, de Chicoutimi, utilise 250 autobus en temps normal.

«Si la limite ne change pas, il faudrait en ajouter une centaine, en plus d'une centaine de chauffeurs, a expliqué le président d’Intercar, Hugo Gilbert. Ce serait tout un casse-tête pour les centres de services scolaires qui doivent élaborer les circuits. Par contre, il reste encore assez de temps pour que la directive de la Santé publique soit modifiée.»

Pour l'instant, les enfants demeurent loin de ces discussions d'adultes. Ils sont simplement heureux de profiter de vacances méritées.