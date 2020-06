Il aurait incendié les véhicules des mauvais payeurs

Un homme de 66 ans qui aurait prêté des sommes d’argent à des taux d’intérêt exorbitants et qui aurait incendié les véhicules de ceux qui avaient des retards de paiements a été épinglé par les policiers au terme de près de trois années d’enquête.

Jean-Yves Boulé a comparu mardi par voie téléphonique au palais de justice de Saint-Jérôme. Pas moins de 16 chefs d’accusation ont été portés contre lui, dont plusieurs pour incendie criminel et avoir perçu des intérêts à un taux criminel.

Deux présumés complices de Boulé ont également été épinglés dans le cadre de cette enquête. Les deux hommes de 39 ans et 55 ans ont toutefois été libérés sous promesse de comparaître à une date ultérieure.

«L’enquête démontre que les suspects auraient, entre autres, perçu des intérêts de plus de 60% pour ensuite percevoir les sommes dues sous l’effet de propos menaçants», a indiqué le sergent Marc Tessier, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

À titre d’exemple, le taux d’intérêt moyen sur une dette de carte de crédit frôle habituellement les 20 %.

Selon nos informations, lorsque les gens ayant contracté un prêt avec Jean-Yves Boulé étaient en retard dans leurs paiements ou cessaient de payer, il arrivait souvent que leur véhicule soit incendié.

L’une des présumées victimes a d’ailleurs vu son bateau et son véhicule utilitaire sport être incendiés la même journée, en mai 2019, à Repentigny. Boulé aurait lui-même allumé les incendies criminels. On dénombrerait au moins six incendies du genre depuis 2017, principalement sur la couronne nord de Montréal.

Toute information relativement aux agissements de Jean-Yves Boulé peut être communiquée de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la SQ, au 1 800 659-4264.