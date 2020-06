Incapable d'évincer un locataire avant juillet

Des propriétaires de logements se retrouvent les mains liées puisqu’un arrêté ministériel empêche toute expulsion depuis trois mois.

Un propriétaire de Trois-Rivières attend depuis le mois de mars pour évincer un locataire qui n'a pas versé un sou depuis janvier. Il lui doit 4000 $ en frais de loyer impayés. La Régie du logement a donné le feu vert au propriétaire, mais une semaine trop tard. Comme l'arrêté ministériel était déjà tombé, l'avis d'expulsion a été suspendu.

«On appelle chaque semaine les huissiers pour demander si on peut l’expulser. Ils nous répondent non. On nous enlève notre seule justice. On doit les garder à nos frais», a-t-il dit sous le couvert de l’anonymat.

L'arrêté ministériel sera levé le 6 juillet pour les décisions rendues avant le 1er mars. En ce qui concerne le propriétaire rencontré par TVA Nouvelles, il devra attendre au 20 juillet avant d’expulser son locataire.

«Au 1er juillet, tout le monde va pouvoir déménager. Je perds la meilleure période de l'année où je peux louer à de bons locataires», a-t-il poursuivi.

Il n'est pas le seul dans cette situation. Selon la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, le taux de loyers impayés se situait à 14% la première semaine du mois d'avril. Ce taux a même grimpé à 17% en Mauricie.

En mai, le taux de loyers impayés a diminué à 9% et a atteint 5 % au début du mois de juin. Une situation inacceptable pour la CORPIQ qui interpelle de nouveau le premier ministre du Québec afin d'indemniser les propriétaires aux prises avec de mauvais payeurs.

«On comprend que c'est une situation de crise, de pandémie. Mais a tout le moins qu'on indemnise ces propriétaires qu'on a forcés à garder des locataires et à subir des pertes pour continuer d'offrir le service essentiel de l'habitation», a mentionné Hans Brouillette, directeur des affaires publiques de la CORPIQ.