Intriguant choix d’actrice pour interpréter Lady Di dans un film

L’Américaine Kristen Stewart jouera le rôle de la princesse Diana dans un film à venir dont le tournage doit commencer au début de l’année 2021.

La comédienne sera à l’affiche du long-métrage «Spencer» se concentrera sur une fin de semaine critique du début des années 1990 lors duquel Lady Di a décidé que son mariage avec le prince Charles ne fonctionnait pas et qu’elle devait changer le cours de sa vie, elle qui devait devenir reine d’Angleterre.

AFP

C’est le réalisateur chilien Pablo Larraín, à qui l’on doit «Jackie» et «Neruda», qui sera aux commandes de ce film.

Le long-métrage a été écrit par Steven Knight, scénariste du film «Les promesses de l’ombre» ou de la série «Peaky Blinders».

«On a tous été élevés avec des contes de fées. Généralement le prince arrive, trouve sa princesse, l’épouse et éventuellement elle devient reine. Mais quand quelqu’un décide de ne pas devenir reine et dit "je préfère partir et être moi-même", c’est une très grosse décision. L’inverse d’un conte de fées. J’ai toujours été surpris de ça. Ça doit être tellement difficile. Ça sera au centre de mon film», a expliqué Pablo Larraín au site Deadline.

EXCLUSIVE: Kristen Stewart is set to play Princess Diana In ‘Spencer’ https://t.co/tAPC959675 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 17, 2020

«Kristen est l’une des meilleures actrices en ce moment. Pour faire ce film, j’avais besoin de mystère. Kristen est capable de beaucoup de choses et elle peut être très mystérieuse et fragile. Mais c’est aussi une personne forte, c’est exactement ce dont nous avions besoin.»

Le film ne traitera pas de la mort de la princesse, mais se penchera précisément sur la relation de Diana avec son mari et son amour inconditionnel pour ses fils, William et Harry.