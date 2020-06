Le Canada échoue dans sa conquête d'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU

Le Canada a échoué dans sa tentative d’obtenir l’un des deux sièges non permanents qu’il convoitait au Conseil de sécurité de l’ONU.

À l'issue du vote de premier tour, le Canada, avec 108 votes, a été battu par la Norvège (130 votes) et l'Irlande (128).

Ce sont 192 des États membres de l’ONU ont voté aujourd’hui pour élire cinq des dix membres non permanents du Conseil de sécurité. L’Inde, le Mexique et le Kenya ont été choisis pour représenter respectivement l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et l’Afrique.

Il s’agit d’une deuxième défaite d’affilée pour le Canada qui avait tenté sans succès d’obtenir un siège non permanent au Conseil de sécurité en 2010. Voilà deux décennies que l’unifolié n’a pas siégé au sein de ce groupe sélect de l’organisation des Nations Unis dont la mission est de veiller au maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Le Conseil de sécurité de l'ONU regroupe 15 États membres : cinq permanents (les États-Unis, la Chine, la Russie, la France et le Royaume-Uni) et dix non permanents élus pour deux ans par l’Assemblée générale

