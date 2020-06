Le Théâtre Capitole de Québec passe aux mains de Québecor

C’est maintenant chose faite: Québecor est le nouveau propriétaire de la salle de spectacle du Capitole de Québec.

Dans un communiqué diffusé mercredi midi, Québecor Sports et divertissement a confirmé l’acquisition de la mythique salle située aux portes du Vieux-Québec.

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

Les discussions entre Québecor et les actionnaires du Capitole étaient en cours depuis plusieurs mois. Le groupe d’investisseurs qui détenait l’ensemble du bâtiment et dont font partie Jean Pilote et Jacques Tanguay demeure propriétaire de l’hôtel du Capitole, du restaurant Il Teatro, du Confessionnal et des salles corporatives.

À la suite de l'acquisition du Capitole, Québecor gère désormais trois lieux de diffusion de spectacles à Québec, avec le Centre Vidéotron et la Baie de Beauport.

«Le Théâtre Capitole est un véritable joyau patrimonial et haut lieu de la culture, et nous souhaitons bonifier la programmation actuelle afin d’y présenter encore davantage de spectacles», a déclaré le chef de l’exploitation du Groupe Sports et divertissement, Martin Tremblay.

De son côté, Jacques Tanguay a parlé d’un «apport majeur qui rendra le Capitole encore plus fort et diversifié».

Le nouvel acquéreur a tenu à saluer le travail de Jean Pilote, qui a redonné vie au Capitole, alors qu’il était laissé à l’abandon, au début des années 1990. «C’est incroyable, ce qu’il a accompli en près de 30 ans», a observé Martin Tremblay, qui assure que Québecor continuera de collaborer avec M. Pilote.