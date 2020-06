Montréal injecte 22 millions $ pour aider l’économie locale

La Ville de Montréal investira 22 millions $ pour stimuler son économie, avec des mesures pour ranimer les artères commerciales, aider les commerces à s’adapter au nouveau contexte et encourager l’achat et la culture locale, par exemple.

Le plan de relance économique présenté mercredi, pour répondre aux difficultés reliées à la pandémie de la COVID-19, se décline en 20 mesures qui seront mises en oeuvre en six mois.

Le taux chômage, d’environ 5% en février 2020, a grimpé pendant la crise sanitaire, atteignant 18,2% dans la région métropolitaine de recensement de Montréal en avril 2020. Le mois suivant il a diminué un peu, s’établissant à 15,2%, ce qui reste le triple du taux antérieur à la crise.

Via le plan de relance, 5,6 millions $ sont dédiés aux artères commerciales et aux commerçants. Une attention particulière doit être accordée au centre-ville, d’après la documentation officielle.

La livraison urbaine à vélo, l’occupation temporaire des locaux vacants, les campagnes de sociofinancement pour encourager l’achat local, l’élaboration d’une politique de vie économique nocturne, entre autres, sont dans la ligne de mire de la Ville.

Une somme de 4,8 millions $ aidera les entreprises à revoir leurs modèles d’affaires et à gérer l’endettement, en plus de donner un coup de pouce aux entreprises en démarrage (start-up) et aux entreprises d’économie sociale.

Un montant de 10,5 millions $ servira notamment à différentes initiatives de mobilité et vertes, incluant le développement et la décontamination de l’est de Montréal. L’aide aux salles de spectacles et aux cinémas indépendants, d’un demi-million $, déjà annoncée ce printemps, est aussi incluse dans cette somme. Et 1,1 million $ sera consacré à d’autres initiatives, comme de la formation pour les travailleurs qui doivent être réaffectés à d'autres emplois.

Immobilisations

La Ville entend intensifier ses investissements dans les infrastructures, notamment en transport collectif et actif, en habitation, dans le réseau de l’eau, en culture et en tourisme. Des incitatifs financiers sont prévus pour encourager les immobilisations privées. En tant que donneur d’ouvrage, la Ville souhaite aussi miser sur l’approvisionnement responsable.

Montréal sollicite le gouvernement pour «avoir accès aux leviers financiers qui lui permettront d’agir sur la fiscalité». Une révision de la réglementation municipale pour s’adapter à la crise sanitaire est aussi prévue.