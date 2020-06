Nouveau concert virtuel signé Geneviève Leclerc

Geneviève Leclerc prend plaisir à offrir des concerts virtuels. Après son spectacle «Mai», elle prépare maintenant «Juillet Jazz», qu’elle compte présenter le 26 juillet, à 20 h.

Pour ce nouveau rendez-vous, l’artiste renouera avec l’univers jazz en interprétant uniquement des classiques du genre que l’on doit notamment à Ella Fitzgerald, Nina Simone et Miles Davis. Elle sera accompagnée du pianiste Simon Denizart.

«Ce que j’aime avec la formule web, c’est que ça devient un médium d’exploration, tant pour les spectateurs que pour moi. La musique jazz fait partie de ma vie depuis tellement longtemps... Ça allait de soi que ce deuxième événement virtuel soit 100 % jazz!» explique la chanteuse dans un communiqué.

Afin d’assister à ce concert en ligne diffusé en direct du Studio Open House, il faudra débourser 19,93 $ sur le site pointdevente.com.

Outre Geneviève Leclerc - qui a lancé son album «Les duos de Gen» plus tôt cette année -, Annie Blanchard et Samantha Neves livreront aussi des prestations virtuelles au cours des prochaines semaines, respectivement les 29 juin et 10 juillet.