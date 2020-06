Nouveau test pour les bébés atteints d’un déficit immunitaire rare

Un nouveau test élaboré au CHU Sainte-Justine permettra de mieux cibler les soins à prodiguer aux bébés nés avec un déficit immunitaire combiné sévère (DICS).

Cet outil facilitera la tâche des cliniciens dans le choix du traitement des patients atteints du DICS, un syndrome qui regroupe des maladies génétiques héréditaires très rares et qui se caractérise par une absence totale de fonction du système immunitaire.

Sans traitement adapté, il entraîne la mort dans la majorité des cas dès les premiers mois de vie. Parfois, les patients qui en souffrent ne présentent aucune anomalie génétique identifiée.

«C’est très frustrant. Chez environ 7 % des patients, nous ne pouvons pas prodiguer des soins optimaux, car nous ne connaissons pas la cause génétique», a souligné Dr Elie Haddad, immunologue pédiatrique au CHU Sainte-Justine et expert dans le domaine du DICS, par voie de communiqué.

«Deux traitements s’offrent à nous face au DICS, selon la nature du gène muté: soit une greffe de moelle osseuse, soit une greffe du thymus, a ajouté Dr Haddad. Encore faut-il pouvoir identifier la forme de la maladie pour choisir l’option thérapeutique.»

Une avancée importante

«Notre objectif était de créer un test fonctionnel en prélevant un tout petit volume de sang périphérique plutôt qu’un échantillon de moelle osseuse, un processus plus complexe à exécuter chez les bébés et plus invasif qu’une simple prise de sang», a souligné Panojot Bifsha, premier auteur de l’étude.

En recourant à une culture 3D reproduisant la fonction d’un thymus humain, le test permet l’analyse des cellules souches prélevées. Les résultats sont obtenus en moins de cinq semaines et aident à déterminer le traitement à privilégier.

«L'originalité de notre système de culture en 3D est qu'il permet de tester un très petit nombre de cellules souches qui circulent dans le sang et d’avoir une réponse relativement rapidement. Nous avons reçu des échantillons de sang provenant des quatre coins de l’Amérique de Nord et qui nous ont permis de valider notre méthode », a expliqué Dr Haddad.

Les résultats des travaux du centre hospitalier montréalais ont été publiés mercredi dans le journal de l’American Society of Hematology «Blood Advances».