Pas de relâchement aux soins intensifs de l'hôpital de Chicoutimi

Se tenir prêts pour la deuxième vague. C'est le défi des équipes médicales aux soins intensifs à l'hôpital de Chicoutimi. Le personnel n'oublie pas qu'un seul patient peut tout changer.

«Même si on a seulement un patient, il faut être parfaitement prêt, estime le chef des unités de soins intensifs au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean et intensiviste, le Dr Jean-Sébastien Bilodeau. Parce que ça prend un patient au mauvais endroit, au mauvais moment, pour déclencher une éclosion locale.»

TVA Nouvelles a pu avoir des images des soins intensifs et des membres du personnel ont accepté de témoigner à la caméra.

L’hôpital de Chicoutimi est le seul centre désigné de la région pour l’hospitalisation des patients atteints de la COVID-19.

La situation sous contrôle a permis de réduire les 29 lits réservés aux patients positifs.

«On a fait un ajustement pour permettre une reprise des activités chirurgicales en offrant plus de disponibilité de lit en soins intensifs et en soins intermédiaires», a indiqué le chef gestionnaire des soins intensifs, François Gagnon.

Mais tout le monde est unanime : si une autre vague se pointe, toutes les phases du plan peuvent être réactivées rapidement aux soins intensifs. Les équipes disent pouvoir être prêtes en 24 heures.

C’est dans cette unité où l’on soigne les patients dont l’état se détériore. Chaque petit détail compte pour éviter un gros problème, une contamination.

«En termes de pandémie mondiale, si on veut, on est encore plus à cheval sur toutes les petites mesures, affirme le Dr Bilodeau. On ne peut pas se permettre qu'un membre du personnel ou un patient qui n'avait pas la COVID et qui a été hospitalisé à l'hôpital de Chicoutimi contracte la maladie.»

La rigueur est de mise dans la manipulation de l'équipement personnel de protection. «On ne met pas, pour l'instant, de cagoule. C'est vraiment une protection complète. Visière, masque N95, la jaquette et les gants, a expliqué le médecin. Tout le personnel de l'hôpital de Chicoutimi a été prétesté au N95. On s'assure que l'étanchéité est bonne. Ça a été testé pour s'assurer qu'il n'y a aucune fuite autour du masque.»

Chacune des chambres dédiées aux patients positifs dispose d'autres moyens pour éviter une transmission du virus. Le médecin est protégé par une boîte installée autour du patient.

«Ici à Chicoutimi, on a décidé d'utiliser un modèle à boîte de plastique recouverte d'un champ de plastique pour protéger le médecin qui va procéder à l'intubation de ce patient-là. On a une protection qui est encore plus sécuritaire contre les éclaboussures et des gouttelettes qui pourraient arriver sur notre équipement, a raconté le Dr Bilodeau. Il s'agit d'une unité fermée, ici, complètement à ventilation à pression négative pour éviter, par aérosol, que le virus puisse sortir de la pièce.»

Avec seulement 14 hospitalisations, au total, depuis le 6 avril dans la région, les équipes ne relâchent rien. Les 60 infirmières régulières ont une relève formée pour la COVID si le virus revient en force.

«On a formé 85 infirmières dans un temps record. Je vous dirais en deux mois. S’il y a une deuxième vague, on est préparés», a expliqué Marie-Claude Savard, infirmière clinicienne aux soins intensifs.