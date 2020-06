Réouverture de l’Oratoire Saint-Joseph le 29 juin

L’Oratoire Saint-Joseph va de nouveau accueillir les croyants et les curieux à compter du 29 juin. La réouverture va se faire en deux phases.

«L'Oratoire est un lieu d'accueil et de prières pour des milliers de pèlerins et visiteurs; c'est la raison d'être de notre sanctuaire. Nous sommes donc très heureux de pouvoir à nouveau les accueillir. Je remercie les nombreuses personnes qui travaillent pour établir les grandes lignes d'une ouverture sécuritaire des lieux et nous nous assurerons que ces mesures seront respectées», a dit mercredi le père Claude Grou, recteur de l'Oratoire Saint-Joseph.

Dès le 29 juin, en vertu de la première phase de réouverture, les gens vont notamment pouvoir visiter l'Oratoire, se recueillir dans la basilique, la crypte et près du cœur de saint frère André ainsi que marcher dans le jardin du chemin de la croix.

Les messes reprendront plus tard, d’autres annonces devant suivre.