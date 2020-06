Sophie Thibault: entre fascination et inquiétude

Aussi bouleversée que fascinée par la pandémie que traverse le monde, Sophie Thibault, jadis jeune journaliste affectée à la couverture du domaine de la santé, suit avec intérêt les développements de la crise de la COVID-19, tout en surveillant d’un œil inquiet la montée de l’engouement pour les théories conspirationnistes et les fausses nouvelles.

Avant de quitter l’écran, à la mi-juillet, pour une pause bien méritée, au cours de laquelle elle s’offrira peut-être un séjour en Gaspésie, la chef d’antenne de 59 ans a pris le temps de tracer le bilan des dernières semaines, marquées par un rythme de boulot effréné et de nouvelles conditions de travail.

Sophie, en tant que journaliste et chef d’antenne, quelle est votre perception de la crise qu’on vit actuellement?

«Au niveau du traitement de l’information, c’est la folie furieuse. Ç’a complètement changé le rythme de travail. Ça commande une couverture exceptionnelle, c’est du jamais vu. En même temps, c’est tragique et catastrophique, mais pour nous, les journalistes, c’est une manne d’informations qui nous tombe dessus. Pour notre travail au quotidien, c’est très stimulant. En plus, moi, ma spécialité, quand je suis entrée à TVA comme journaliste sur le terrain, c’était la santé. J’ai commencé pendant la grève des infirmières en 1989. Alors, je me sens dans mon élément. Toutes les questions de santé publique m’ont toujours fascinée. Comme les chercheurs et les médecins, on en apprend tous les jours au sujet de ce virus-là.»

Avez-vous eu des inquiétudes particulières dans les dernières semaines, relativement à la pandémie et son traitement dans les médias?

«L’importance des fausses nouvelles. Tous les grands médias, dans cet événement, se sont retrouvés nez à nez avec la désinformation. J’ai passé mon temps sur Facebook à corriger des gens que je connais, des amis, des collègues – d’autres secteurs que celui de l’information –, qui se sont mis à s’intéresser aux contre-discours et à propager toutes sortes d’affaires qui n’avaient pas de bon sens. J’ai vraiment senti la puissance, la vague de fond du "fake media". Ça m’a vraiment inquiétée et un tantinet troublée, parce qu’il y a des gens que je considère très intelligents qui ont mordu là-dedans. C’est sûrement lié à l’inquiétude; on a atteint un tel degré d’inquiétude, tout le monde, que chacun cherchait des réponses partout. Et c’est parfois plus confortable d’aller vers le "Faites vos recherches! On vous cache la vérité!" (rires)»

Est-ce que vous croyez que cet épisode transformera à jamais, ou du moins, à long terme, le métier de journaliste?

«Pour ce qui est de la façon dont on pratique le métier, au jour le jour, dans nos bulletins, plus personne ne se présente en studio. Je crois que le fait de recevoir nos invités à distance va durer encore un bon moment; j’ai le sentiment que le festival du Skype et du FaceTime n’est pas terminé. Dans le pratico-pratique, nos coiffeurs et maquilleurs sont partis; maintenant, je passe une heure et quart de mon temps, à la maison, à "m’arranger" le visage et la tête en regardant le bulletin en continu de LCN sur mon téléphone! (rires)»

Est-ce que vous trouvez les Québécois résilients et inventifs dans cette tempête?

«Ah, oui, vraiment! Ça ne m’étonne pas. C’est tout à fait dans nos cordes. On a été très disciplinés, on a bien répondu. Je pense que les Québécois ont été de bons alliés du gouvernement. J’ai hâte de voir l’impact des manifestations et du déconfinement un peu partout; jusqu’à présent, ç’a l’air de bien aller. Je pense que ça nous a fait très peur pendant des mois, et que, même si on peut faire du déni, on réalise tous que ça ne sera plus possible de vivre comme avant. Les deux mètres, se laver les mains... Ce qu’on a appris et intégré pendant ces trois mois va rester en nous longtemps. Je suis allée au Quartier Dix30 récemment, et j’ai constaté le peu d’affluence. Je vois à quel point les gens ont peur de sortir et sont plus prudents qu’autre chose.»

On sait que vous êtes passionnée par la photographie. Avez-vous trouvé le temps de croquer quelques clichés malgré votre horaire chargé?

«Si peu! (rires) J’ai découvert ma cour. Je viens de déménager à Saint-Bruno. J’étais misérable quand ils ont fermé la Sépaq (Société des établissements de plein air, NDLR); je me rongeais les sangs de ne plus pouvoir y aller! Mais j’ai trouvé des petites fenêtres d’opportunités. Je suis sortie autour de chez moi et j’ai fait de petites photos. J’en ai publié sur ma page Facebook, parce que je sentais que les gens en avaient besoin, et c’est un commentaire que j’ai beaucoup reçu, que la beauté dans la pandémie faisait du bien. Alors, je suis allée dans la nature tant que j’ai pu.»

