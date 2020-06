Trois choses à savoir sur la stratégie suédoise contre la COVID-19

La Suède a choisi une approche originale en Europe en ne confinant pas sa population pour lutter contre le nouveau coronavirus apparu début février sur son sol.

Voici trois choses à savoir sur la stratégie adoptée par le royaume scandinave, qui a dépassé mercredi les 5000 morts.

L'administration en première ligne

Le gouvernement suédois n'a jamais cessé de suivre les recommandations de l'Agence publique de santé depuis le début de la crise sanitaire, en dépit d'une certaine perplexité dans le pays comme à l'étranger face à la politique suivie.

Pour comprendre cette confiance accordée aux autorités et à l'administration, il faut remonter au XVIIIe siècle, lorsqu'administration et politique ont pris leurs distances.

Depuis, les agences disposent d'une large autonomie et d'une indépendance aujourd'hui inscrite dans la Constitution et qui permet de s'assurer que les décisions reposent sur des expertises et n'ont pas de fins politiques.

Un ministre qui tenterait d'influencer une autorité administrative pourrait se voir accuser de «ministertyre» (de vouloir imposer une «règle ministérielle» en français), une pratique interdite.

Si aujourd'hui l'avis de ces agences n'a qu'une valeur consultative pour les gouvernements successifs, ceux-ci s'attachent généralement à les suivre, privilégiant ainsi l'expertise face au politique.

Pas de confinement, mais des mesures

Si la Suède n'a jamais rendu obligatoires des mesures de confinement, les autorités sanitaires ont appelé chacun à prendre ses «responsabilités» : distanciation physique, application stricte des règles d'hygiène, isolement en cas de symptômes.

Parmi les dispositifs les plus stricts mis en place jusqu'à présent figurent l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes et celle des visites dans les maisons de retraite, toujours en vigueur.

Le gouvernement continue de défendre son modèle et parle de mesures pertinentes sur le long terme, répétant que cette lutte contre le virus est un «marathon, pas un sprint».

La Suède considère depuis le début que le virus ne va pas disparaître de sitôt et qu'il doit circuler lentement au sein de la société pour ne pas engorger les services hospitaliers.

5e pays le plus touché

L'épidémiologiste en chef Anders Tegnell, de l'Agence publique de la santé, a insisté à plusieurs reprises sur le fait que, d'après lui, des restrictions plus strictes n'auraient pas sauvé davantage de vies.

Le royaume est pourtant largement touché par le COVID-19 : avec 499,1 morts par million d'habitants, derrière la Belgique, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie - mais juste devant la France qui compte 452,7 morts par million d'habitants -, la Suède se hisse en 5e position parmi les pays les plus touchés (hors Saint-Marin et Andorre)

Le taux de mortalité enregistré y est près de cinq fois plus élevé que chez son voisin danois et jusqu'à onze fois plus qu'en Norvège.

Pour Anders Tegnell, comparer ces chiffres doit toutefois être fait avec prudence.

«En Suède, quiconque est diagnostiqué (atteinte) de la COVID-19 et meurt dans les 30 jours suivants est qualifié comme étant un cas de COVID-19, quelle que soit la cause réelle de la mort. Et nous savons que dans beaucoup d'autres pays, on utilise d'autres modes de comptage», avait-il dit fin mai à l'AFP.