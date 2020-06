Un poids de moins sur les épaules des propriétaires de gym

L’action pourra finalement reprendre dans les gyms à compter de lundi prochain. Une nouvelle qu’attendaient avec impatience plusieurs sportifs de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Au Complexe Fitness Santé de Jonquière, c’est un gros poids qui se lève des épaules du propriétaire, après des mois d'inactivité.«Je suis sans mot! Je ne pensais pas passer à travers ces trois mois (...) Chaque fois que je vois mon gym vide, ça me désole. J'ai hâte de voir le monde et de voir mes amis», a confié Christian St-Gelais.

Ce passionné est fin prêt à recevoir ses clients à nouveau. «À l'entrée, tout le monde va devoir se laver les mains et suivre les flèches de direction sur les planchers. Les gens vont aussi devoir laver leurs machines d'entraînement avant et après chaque utilisation», a expliqué M. St-Gelais.

Le propriétaire demande aussi aux utilisateurs d’arriver au gym vêtus de leurs vêtements d’entraînement.

Ce genre de mesures ne freinera pas les habitués de l’endroit : en quelques heures seulement, Christian St-Gelais a reçu plus de 400 messages sur sa page Facebook.

Feu vert pour les sports collectifs

Les sports collectifs pourront également reprendre lundi prochain, mais toujours dans le respect des directives de la Santé publique.

«On ne pourra plus argumenter à proximité d'un arbitre lorsqu'on conteste une décision. Et les joueurs ne pourront plus se faire d'accolade après avoir marqué un but», a affirmé Maxime Pépin-Larocque, directeur général du club de soccer Venturi de Saguenay.

Les entraîneurs porteront le masque, tout comme les joueurs qui seront assis au banc. Le ballon devra pour sa part être désinfecté.

Les jeunes devraient être au rendez-vous, puisque le club Venturi de Saguenay a enregistré plus de 600 inscriptions dans les derniers jours.