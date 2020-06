Accusés d’avoir tué leur fils en l’intoxiquant à l’eau

Un couple du Colorado fait face à de graves accusations, dont celle du meurtre au premier degré, après la mort de son fils de 11 ans.

Le jeune Zachary était mort le 11 mars dernier intoxiqué à l’eau selon le bureau du coroner de l’État.

L’enfant aurait été maltraité et surtout obligé de boire quatre bouteilles de 24 onces d’eau (environ 2,9 litres) en moins de quatre heures sans manger.

Cette absorption rapide de liquide l’aurait empoisonné et mené à sa mort selon les autorités.

Les résultats de l’autopsie de Zachary ont montré qu’il avait subi d’autres mauvais traitements puisque des traces de sang ont été retrouvées sur son visage ainsi que de nombreuses ecchymoses sur le reste de son corps.

Son père, Ryan Sabin, et sa belle-mère, Tara Sabin, ont été accusés de meurtre au premier degré, de négligence criminelle causant la mort et de six chefs de maltraitance.

Le couple est actuellement emprisonné, sans possibilité de libération sous caution.

Selon le Colorado Springs Gazette, la direction de la protection de la jeunesse du Colorado avait eu des signalements sur la famille avant la mort de l’enfant

Elle enquêtait sur les maltraitances. Les journalistes locaux n’ont pas pu savoir si des actions avaient été entreprises auprès de la famille avant la mort de Zachary.

Les cinq autres enfants du couple, âgés de deux à quinze ans, eux aussi victimes de maltraitance ont été placés chez des proches.