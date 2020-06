Aéroports de Montréal : hausse importante des frais aux passagers

Les Québécois devront s’attendre à une hausse importante des frais lors de leur prochain voyage au départ de l’Aéroport Montréal-Trudeau à Dorval.

«On brûle du cash comme ça ne se peut pas actuellement (...) Il y a quelqu’un au bout de la ligne qui va payer pour continuer d’assurer les services. Et malheureusement, dans notre système utilisateur-payeur, c’est le client, le passager qui va payer.»

C’est ce que le pdg d’Aéroports de Montréal (ADM), Philippe Rainville, a indiqué hier au cours d’une table ronde virtuelle sur le thème de la reprise des activités dans l’industrie aéronautique et des transports aériens. Cet événement était organisé par Aéro Montréal.

Le gestionnaire des Aéroports de Montréal et de Mirabel n’a pas précisé le montant exact de la hausse de frais à laquelle les voyageurs seront confrontés lors de leur prochain départ de Montréal. Mais ils «devront augmenter de manière importante», a-t-il indiqué.

Depuis le 1er janvier 2018, les frais d’amélioration aéroportuaire (FAA) ont été augmenté de 25$ à 30$. Ces frais sont chargés à chaque passager au départ de l’Aéroport Montréal-Trudeau.

En 2019, les revenus provenant de la perception des FAA se sont établis à 236,4M$. Ils comptent actuellement pour environ le tiers des revenus de l’aéroport. Ce dernier tire également des revenus de frais chargés aux compagnies aériennes et frais non aéroportuaires, tels que frais de location aux commerces et restaurants, ou les frais de stationnement.

En avril, ADM avait indiqué que l’arrêt quasi complet des activités aériennes entrainerait un manque à gagner de 250 M$ et l’arrêt partiel ou complet de nombreux projets de construction. On pense notamment à la reconstruction du stationnement étagé et à l’élargissement du débarcadère.

M. Rainville a dit s’attendre à ce que le gouvernement fédéral vienne en aide aux aéroports si la situation devait se prolonger encore longtemps. Ottawa a déjà annoncé la suspension de 10 mois de loyer aux aéroports canadiens, une économie de 38M$ pour ADM.