EN DIRECT | Justin Trudeau fait le point

Ottawa lancera dans les prochaines semaines une application mobile de traçage volontaire qui va informer les usagers s’ils ont été exposés à la COVID-19.

«Mené par le Service numérique canadien et en collaboration avec Shopify, BlackBerry et le gouvernement de l’Ontario, on est en train de développer une application mobile à l’échelle du pays qui va informer les usagers s’ils ont été exposés à la COVID-19», a déclaré le premier ministre en point de presse.

Ainsi, si un Canadien reçoit un diagnostic positif à la COVID-19, il pourra télécharger son résultat anonymement sur un réseau national. Les autres usagers qui ont été exposés au cas positif seront alors alertés, a expliqué M. Trudeau.

Le premier ministre a également annoncé un investissement de 26 millions $ dans sept musées nationaux afin de maintenir environ 200 emplois.

Échec à l'ONU

L’échec de la candidature canadienne en vue de l’obtention d’un siège non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU est une «déception», a admis Justin Trudeau.

«C,est certain que ce n'est pas le résultat espéré», a-t-il concédé. Le premier ministre estime néanmoins que la campagne du Canada a permis de renforcer des liens avec des alliés dans des moments de turbulences géopolitiques.