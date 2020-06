Gagnant du gros lot deux fois plutôt qu’une

Michel Bordeleau est vraiment un homme chanceux. Dix ans après avoir remporté un magot de 25 millions $ avec un groupe de 11 personnes au Lotto Max, le hasard a encore joué en sa faveur avec la même loterie.

Cette fois, M. Bordeleau, un résident de la Mauricie, est l’heureux gagnant du gros lot de 15 millions $ du dernier tirage du Lotto Max, un montant qu’il partagera avec quatre autres membres de sa famille, soit ses enfants Annie, Sonia et Stéphane Bordeleau ainsi que sa conjointe Jeannine Veillette.

«Je commence à être habitué. Ils disent: "jamais deux sans trois", donc le troisième s'en vient», a-t-il dit à la blague, jeudi, en entrevue avec TVA Nouvelles.

M. Bordeleau est retraité. Il a l'intention de continuer de profiter de la vie avec ceux qu'il aime, et ce n'est pas la pandémie de COVID-19 qui va l'en empêcher. «On fait deux voyages par année, deux ou trois par année, on fait du camping... on s'amuse», a résumé le gagnant.

Sa fille Annie compte pour sa part changer de véhicule, pour commencer.

Fidèle à ses habitudes, Michel Bordeleau a acheté le billet gagnant dans le même dépanneur qu’il y a 10 ans, à Saint-Narcisse, près de Trois-Rivières.

«Aujourd'hui, on a eu un petit peu plus de personnes qui venaient pour acheter des billets et qui en parlaient. Si c'est comme la première fois, on s'attend à avoir plus d'achalandage pour l'achat de billets», s’est réjoui Éric Dubreuil, propriétaire de l’endroit.

Soulignons que le détaillant touchera pour sa part une commission de 150 000 $, soit 1 % du gain de 15 millions $, a précisé Loto-Québec.