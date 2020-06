Incapable d’utiliser sa terrasse, la propriétaire de Stella Pizzeria lance un cri du cœur

Par le biais d’une pétition, la propriétaire de Stella Pizzeria lance un ultime cri du cœur à l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour qu'elle puisse ouvrir une terrasse, ce qui lui a été refusé pour une quatrième année consécutive.

«Je trouve que ça n’a aucun sens. Il y a des terrasses partout à Montréal. [...] J’ai payé un avocat [NDLR il y a deux ans]. J’ai vraiment fait ce que j’avais à faire. Maintenant, la seule chose que j’ai à faire, c’est de lancer une pétition», a mentionné Nathalie Côté, dont l'établissement est situé sur l'avenue Laurier Est.

Par courriel, la conseillère Marianne Giguère lui a indiqué mardi qu'avec la réglementation en cours, la direction de l'urbanisme n'avait pas de moyen rapide et simple pour lui permettre officiellement l'usage de sa terrasse.

L’arrondissement mentionne aussi avoir démarré «une révision de cette réglementation afin de l'assouplir, et [a] bon espoir que la terrasse pourra être utilisée en 2021».

Mme Côté ne comprend pas ce quatrième refus considérant la particularité de sa terrasse. «Ce n’est pas sur le terrain de la Ville, mais sur mon terrain et je n’y ai pas accès!» a-t-elle rétorqué, en ajoutant être la seule à disposer d’un espace pour accueillir une terrasse dans le secteur.

En 24 heures, sa pétition a recueilli près de 1900 signatures, dont celle d’entrepreneurs de renom, comme le fondateur de Pur Vodka, Nicolas Duvernois.

«Au Québec, on a plus besoin de Nathalie et moins besoin de réglementations qui lui interdisent d'avoir une terrasse. Au Québec, on a besoin de plus de Nathalie qui osent, foncent, risquent, espèrent, sacrifient tout pour avoir une toute petite chance de réussir. Au Québec, on a besoin d'innovation, de flexibilité, de prise de risque, de plus de liberté entrepreneuriale. Je suis tellement tanné de lire des nouvelles comme ça. Je suis tellement tanné de la lourdeur de notre système. Je suis tellement tanné que l'on coupe nos ailes...», a écrit M. Duvernois sur sa page Facebook.

Survie

Le bâtiment que Mme Côté a acquis en 2016 pour lancer sa pizzeria abritait autrefois un Starbucks. L'entrepreneure, qui est également propriétaire de la Brasserie Bernard et de la brasserie indienne Le 409 sur McGill, tente par tous les moyens d’assurer la pérennité des opérations de ses restaurants.

«C’est la COVID-19 pour tout le monde. On essaye juste de se sortir la tête de l’eau», a-t-elle dit.

Sa terrasse, avec les règles de distanciation, lui permettrait de servir entre huit à dix personnes. Nathalie Côté comprend les enjeux de réglementation, mais perd espoir d’accueillir ses clients à cet endroit.

«Il y en a qui ont écrit sur leur publication comme quoi ils avaient mal à leur ville», a-t-elle indiqué.