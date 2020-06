La communauté de Rimouski veut concrétiser des projets pour assurer sa relance économique

Un vaste front commun pour accélérer la concrétisation de projets voit le jour dans le secteur de Rimouski pour stimuler la relance économique avec la pandémie de la COVID-19. Un message clair est lancé au gouvernement Legault.

Une liste de 20 projets prioritaires dans la région de Rimouski-Neigette sera envoyée au ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon.

Ceux-ci pourraient être réalisés dans un horizon de 12 à 36 mois et créer des emplois.

«Des projets qui manquent parfois des petits détails administratifs qui pourraient être améliorés. On a voulu montrer notre vision de ces projets-là pour remettre du monde à l’ouvrage et relancer l’économie», a expliqué jeudi le député de Rimouski, Harold Lebel, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Dans cette liste, on retrouve, entre autres, la mise en place d’une bibliothèque à Saint-Valérien, la réfection du Port de Rimouski et la construction du stade multisports de Rimouski.

«Le gouvernement du Québec a annoncé au-dessus de 200 projets qu’il voulait voir élaborer. Dans notre région, on avait le Lab-école et la Maison des aînés. On s’est dit, on a beaucoup plus de projets que ça qui sont très avancés», a précisé Francis St-Pierre, maire de Saint-Anaclet-de-Lessard et préfet de la MRC de Rimouski-Neigette.

Dans plusieurs cas, la réalisation de ces projets dépend d'un formulaire ou d'une décision administrative.

La concertation comprend les élus locaux et des gens d’affaires.