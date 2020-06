Les autorités de la Manicouagan impatientes de relancer l’économie

Au cours des dernières semaines, les acteurs économiques de la Manicouagan ont eu des discussions avec différents cabinets ministériels pour accélérer la relance de l’économie.

Plusieurs projets liés à l’économie du savoir ont été abordés. Le nouveau pavillon en recherche et innovation en forêt boréale du Cégep de Baie-Comeau en fait partie, de même que l’implantation d’un fonds de recherche de la Station Uapishka.

Les élus attendent impatiemment le feu vert de Québec pour lancer une antenne de l’UQAR à Baie-Comeau. Le temps presse parce que l’ancienne corporation de services universitaires est dissoute.

«Plus on retarde, moins on a de chance d’avoir des étudiants qui s’inscrivent ici pour la prochaine session», a rappelé jeudi le maire Yves Montrigny, en entrevue avec TVA Nouvelles.

«On a défait la piste d’atterrissage, donc ça nous prend la nouvelle piste. Actuellement, on travaille entre les deux. C’est inconfortable, mais on n’a pas le choix si on veut passer à l’autre étape. Il fallait mettre fin à la Corporation des services universitaires de l’ouest de la Côte-Nord», a indiqué le maire.

À propos du Port de Baie-Comeau, deux projets ont été discutés avec le ministre responsable de la région, Jonatan Julien. Les élus demandent une étude pour un terminal de croisières et des investissements pour améliorer le brise-lame.

«Idéalement, c’est d’élargir l’extrémité du quai brise-lame pour permettre d’avoir de la circulation jusqu’au bout. Autant au niveau des camions que des différents véhicules», a mentionné le préfet Marcel Furlong.

«Les croisiéristes qui veulent débarquer et embarquer dans des autobus, actuellement ils sont obligés de marcher quand même assez loin pour le prendre tandis que là ils pourraient débarquer et embarquer dans l’autobus direct», a ajouté M. Furlong.

Présent lui aussi lors de cette conférence de presse, le député de René-Lévesque, Martin Ouellet, s’engage à interpeller le gouvernement pour trouver une façon d’assurer le futur de la papetière qui est arrêtée depuis presque trois mois.