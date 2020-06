Les services de garde en grève jeudi

Les 3000 services de garde du Québec garderont leurs portes fermées jeudi, en raison d’une journée de grève visant une demande d’amélioration de leur rémunération.

Les responsables de service de garde (RSG) en milieu familial affiliées à la CSN sont en négociation depuis plus d’un an avec le gouvernement provincial et critiquent la fermeture de Québec sur leurs revendications.

«Là, il commence à être minuit moins une et on se demande ce qu’attend le gouvernement pour lancer un signal de soutien et de valorisation de notre travail, a indiqué par voie de communiqué Karine Morisseau, porte-parole des RSG-CSN. Le manque de vision du gouvernement est en train de générer une crise dans l’une des plus importantes infrastructures socioéconomiques du Québec.»

Les responsables de service de garde demandent à ce que leur rémunération soit alignée sur celle des éducatrices non formées en Centre de la petite enfance, qui gagne environ 18 000 $ de plus par an.

Les services de garde d’urgence, utilisés par les employés essentiels durant la pandémie, suivront le mouvement et resteront fermés.