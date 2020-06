Les usagers de la STM reviennent tranquillement

Les transports collectifs recommencent tranquillement à se remplir à Montréal: l'achalandage dans le métro et les autobus a plus que doublé depuis le début du mois d'avril.

Ces véhicules demeurent toutefois beaucoup moins bondés qu'en temps normal, puisque les déplacements quotidiens sont encore 83 % plus bas qu'à l'habitude dans le métro et 64 % plus faibles dans les autobus, révèlent des données compilées par la Société de transport de Montréal (STM) dans la semaine du 8 juin.

Dans le métro, il est encore possible de garder une distance physique de deux mètres entre chacun comme le demande la Santé publique.

Mercredi midi, le «24 Heures» a recensé entre 15 à 20 personnes en moyenne par train de métro à la station Berri-UQAM sur la ligne orange. Habituellement, les neuf voitures de métro AZUR accueillent plus de 1000 personnes entassées aux heures de pointe.

Même si les gens prennent de plus en plus le transport collectif, moins de la moitié des utilisateurs du métro portent un masque, selon des observations du «24 Heures». La STM a pourtant distribué près de 160 000 masques réutilisables dans ses stations, un chiffre qui devrait atteindre les 300 000 d'ici la fin du mois, en plus de mener une vaste campagne d'information.

Selon un collectif d'experts, il faut que 80 % de la population porte le masque dans les lieux publics fermés si on veut éviter qu'une seconde vague de coronavirus frappe le Québec.