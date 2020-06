Paul St-Pierre Plamondon confirme sa candidature dans la Course à la direction du PQ

Il y aura bel et bien une course à la direction au Parti québécois : l’avocat Paul St-Pierre Plamondon a officialisé jeudi sa candidature pour le poste.

Il s’agit ainsi du deuxième candidat à entrer officiellement dans la course après le député Sylvain Gaudreault.

« Il y aura une course au Parti Québécois! Je veux remercier les milliers de membres à travers le Québec qui portent à bout de bras notre formation politique et m’ont appuyé pour que je sois officiellement candidat à la direction du PQ », a déclaré Paul St-Pierre-Plamondon, par voie de communiqué.

Il s’y présente comme le candidat « du changement ».

« Le PQ est à la croisée des chemins. Devons-nous continuer avec la même recette de gâteau, ou miser sur le renouveau, le dynamisme et une volonté décomplexée de réaliser l'indépendance du Québec? », affirme Paul St-Pierre Plamondon.

Selon les règlements de la course à la direction du parti, celui-ci devait récolter 2000 signatures de membres et faire un dépôt de 15 000 $.

Quatre autres candidats ont annoncé vouloir prendre part à la course en vue de remplacer l’ex-chef du PQ, Jean-François, mais ceux-ci n’ont pas encore officialisé leurs candidatures.

Il s’agit de l’humoriste Guy Nantel, de l’historien Frédéric Bastien, de l’avocate Gloriane Blais et de l’homme d’affaires Laurent Vézina.

Les candidats à la course ont jusqu’au 26 juin pour officialiser leur candidature. Des débats virtuels auront ensuite lieu entre le 15 août et le 2 octobre et l’élection du nouveau chef est prévue le 9 octobre.