Préposés aux bénéficiaires: le syndicat demande des informations «claires, nettes et précises»

Irrité par les discours contradictoires provenant des CISSS, des CIUSSS et du gouvernement quant à la rémunération et aux conditions de travail des futurs 10 000 préposés aux bénéficiaires, le président de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), Jeff Begley réclame des précisions.

«On essaie de répliquer le calcul pour arriver à 49 000$ et on n’y arrive pas exactement», dit-il, en se référant au salaire promis aux futurs soignants qui semble être conditionnel à plusieurs primes.

Dans les derniers jours, l’horaire de travail à temps complet qu’on avait promis aux aspirants préposés a également été remis en question, malgré les promesses de la ministre des Aînés Marguerite Blais.

Nombreux sont les étudiants du programme de formation à avoir déchanté après avoir reçu des informations qui contredisaient les annonces officielles.

La FSSS-CSN souhaite que les intentions du gouvernement soient «claires, nettes et précises». Ces clarifications sont nécessaires autant pour les étudiants en formation que pour les préposés déjà dans le réseau, ajoute-t-on.

Le syndicat s’inquiète d’ailleurs des conséquences de l’arrivée de ces nouveaux préposés sur les préposés déjà à l’emploi. «Il y a en a beaucoup qui aimeraient être à temps complet, affirme M. Begley. On va garantir 10 000 postes à temps plein aux nouveaux et aux nouvelles. On devrait aussi le garantir à ceux qui sont déjà en emploi et qui ont passé à travers la crise et tout donné.»