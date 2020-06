Près de 250 repas haut de gamme gratuits pour les travailleurs de la santé

Un restaurateur réputé de Montréal a décidé d’offrir un repas gastronomique gratuitement aux travailleurs de la santé, mardi prochain, le lendemain de la réouverture des restos dans la métropole.

«Je veux les recevoir dans une ambiance de restaurant. Je sais que beaucoup de restaurateurs ont offert des repas pour emporter à l’hôpital», a mentionné Jean-François Corriveau, copropriétaire de deux restaurants et d’une boucherie dans le quartier Griffintown.

«Au Makro, on a créé un nouveau menu et mardi sera la première soirée qu’on aura l’occasion de le tester. Habituellement, lorsque je veux faire tester le menu, je fais un souper gratuit pour des clients fidèles. Là, j’ai décidé de le faire pour les personnes qui travaillent dans le milieu de la santé», a raconté l’actionnaire des établissements Grinder, Makro Pêcheries, Hachoir et Boucherie Grinder.

Pour réserver sa place au Makro Pêcheries, M. Corriveau insiste toutefois sur quelques conditions.

«Il y aura près de 250 places avec deux services, l’un à 18 h 30 et l’autre à 20 h 30. Les gens ne pourront réserver que par courriel et non par téléphone. Les gens qui réservent auront besoin de montrer une preuve, comme leur carte d’hôpital», a-t-il précisé.

«Seulement des travailleurs de première ligne seront admis à ce souper gastronomique. Je n’accepte pas quelqu’un qui veut venir avec son conjoint. Ils peuvent venir à quatre ou cinq collègues. C’est une expérience vraiment seulement pour les travailleurs de la santé: du gars qui lave les planchers à l’hôpital au médecin spécialiste», a souligné M. Corriveau.

Finalement, les clients qui œuvrent dans le domaine de la santé auront l’occasion de déguster des plats gourmands du nouveau chef Jérémie Marcille.

«Ce ne sera pas des hot-dogs avec de la moutarde. Ce sera des mets du menu régulier comme de la pieuvre, du rib-eye, de la côtelette d’agneau. Je vous promets que ce sera bon», a-t-il conclu.

Pour la réservation, rendez-vous au info@restaurantmakro.ca.