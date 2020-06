Procès de Max Aubin: des propos qui font sursauter la juge

Une juge de la Cour supérieure et la famille d’une jeune femme assassinée de 62 coups de couteau par son conjoint ont sourcillé devant la suggestion commune des avocats d’imposer au meurtrier un minimum de 13 ans de détention avant d’aspirer à une libération conditionnelle.

«Pour moi, c’est sûr, ce serait plus [d’années d’incarcération]», a insisté Colette Corbin à sa sortie du palais de justice de Joliette, jeudi.

Sa fille Mylène Laliberté lui a été arrachée, le 13 janvier 2017, alors qu’elle n’avait que 24 ans.

La jeune femme est morte après avoir été poignardée à 62 reprises, avec deux couteaux, par son copain Max Aubin, alors âgé de 21 ans.

Ce dernier a défoncé la porte du logement de la victime, à Saint-Lin-Laurentides, pour commettre l’irréparable.

Ne supportant plus sa jalousie et sa consommation de cocaïne, la victime souhaitait prendre une pause de la relation.

«Soixante-deux coups de couteau, c’est de l’acharnement», a déploré Marie-Lou Boudreault, une amie proche de la victime, aussi présente, jeudi, lors des représentations sur sentence du tueur.

Cette étape des procédures devait initialement avoir lieu en janvier, car Aubin a plaidé coupable à une accusation réduite de meurtre non prémédité avant les Fêtes.

Mais quelques jours avant que les avocats présentent leur suggestion commune, des reportages de TVA Nouvelles ont révélé au grand jour que le tueur possédait un cellulaire en prison – ce qui est interdit – et qu’il l’utilisait pour entretenir une relation amoureuse avec une jeune femme ayant une déficience intellectuelle.

En janvier, la juge Hélène Di Salvo s’est dite «troublée» par ces nouvelles informations et a demandé à ce que la police enquête.

La magistrate a également requis qu’un agent de probation rencontre le meurtrier pour dresser un portrait de sa personnalité.

Or, malgré tous ces développements et un rapport prédécisionnel «défavorable» à l’accusé, les avocats n’ont pas haussé le nombre d’années qu’ils ont suggéré à la juge, jeudi, en guise de peine minimale.

Me Stéphanie Arel, de la Couronne, et Me David Petranic, de la défense, ont plaidé que le tueur – déjà condamné à la prison à vie – devrait pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle après 13 ans de détention.

« Ça n’a pas de bon sens. Ce matin [jeudi], il [Max Aubin] avait deux avocats », a laissé tomber la marraine de la victime, Danielle Corbin.

La juge Di Salvo a aussi semblé perplexe face à cette suggestion, n’hésitant pas à intervenir à de nombreuses reprises pendant la plaidoirie des avocats.

« Ça fait trois ans et demi qu’il est détenu – et je trouve ça long – et pourtant, ce que je lis à tous les paragraphes [du rapport], ce sont des inquiétudes», a résumé la magistrate.

Le document, dont plusieurs passages ont été lus à la cour, souligne qu’Aubin est toujours aux prises avec des problématiques de jalousie et de consommation.

Le tueur a notamment dit au rédacteur qu’il souhaitait que le tribunal lui donne une chance, car «[il] en a eu plein de copines avant Mylène et [il] ne les a pas toutes tuées.»

La défense a même soutenu que la tentative de suicide d’Aubin après le crime «ne peut pas être liée à autre chose qu’un moment de panique et des regrets par rapport au geste qu’il a posé.»

Des propos qui ont fait sursauter la juge Di Salvo. «Ce n’est pas en preuve devant moi. Vous déduisez ça. Moi, je peux aussi déduire qu’il a peur de la police ou qu’il ne veut pas faire face à la musique», a-t-elle rétorqué.

À la fin de l’audience, le meurtrier a pris la parole pour s’excuser auprès de la famille de la victime.

«Mylène était une personne merveilleuse et extraordinaire et elle ne méritait pas ça», a-t-il mentionné.

La juge rendra sa décision dans un mois.