Procès Normandeau: l’audition de la requête Jordan aura lieu en juillet

L’attente tire à sa fin pour Nathalie Normandeau et ses coaccusés. L’audition de la requête en arrêt des procédures de type Jordan, retardée en raison de la COVID-19, aura finalement lieu dans la semaine du 20 juillet.

Pandémie oblige, cette requête qui devait être débattue à partir du 16 mars avait été renvoyée aux calendes grecques en raison de de l’impossibilité d’établir une date avec certitude dans le contexte de la crise sanitaire.

Le 15 avril dernier, les parties avaient convenu de se revoir le 22 juin pour faire le point sur la situation et tenter de fixer une nouvelle date d’audition.

Or, les avocats se sont finalement réunis quelques jours plus tôt que prévu, jeudi matin, en raison du dépôt d’une requête du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) qui a demandé et obtenu – sans opposition des avocats des médias – la prolongation d’une ordonnance de non-publication jusqu’en septembre pour des éléments d’enquête recueillis dans le cadre du projet Serment (toujours en cours) sur les fuites de preuves de l’UPAC dans les médias.

L’enquête s’étirera jusqu’en décembre

Cette enquête, dont les conclusions sont cruciales et attendues impatiemment par les procureurs de Mme Normandeau et de ses cinq coaccusés (parce qu'ils s'attendent à pouvoir démontrer l’implication de hauts dirigeants de l’UPAC dans les fuites médiatiques), progressait déjà lentement avant la crise, comme le révélait Le Journal en février dernier.

Selon toute vraisemblance, les enquêteurs n’auront pas terminé, au mieux, avant le mois de décembre prochain, a-t-on appris, ce qui risque d’avoir une incidence sur le procès Normandeau. L’avocat de Marc-Yvan Côté, Me Jacques Larochelle, a même évoqué la possibilité de devoir convoquer à nouveau la journaliste Marie-Maude Denis devant le tribunal pour lui demander de révéler ses sources, si le BEI tarde à compléter ses travaux.

Impacts de la pandémie

L’enquête du BEI a été ralentie par la crise sanitaire, confirme l'enquêteur Michel Doyon dans une nouvelle déclaration assermentée dont les parties ont longuement débattu jeudi.

L’équipe d’enquête anticipe la reprise de ses rencontres «au courant de l’été», précise Michel Doyon, qui devrait être appelé à la barre en juillet dans le cadre de l’audition de la requête Jordan. Trois journées ont été bloquées au calendrier, du 21 au 23 juillet, au palais de justice de Québec. Ce matin, certains avocats étaient présents en personne, devant le juge André Perreault, alors que d’autres ont participé à l’audience de manière virtuelle.

Rappelons que l’ancienne vice-première ministre, Nathalie Normandeau, fait face à des accusations d’abus de confiance, de fraude envers le gouvernement et de corruption dans les affaires municipales. L’affaire est liée à des contributions électorales illégales qui auraient été versées afin de faciliter l’obtention de contrats publics entre 2005 et 2010.

Ses cinq coaccusés (Marc-Yvan Côté, Bruno Lortie, France Michaud, François Roussy et Mario Martel) ont joint leur nom à sa requête Jordan, la deuxième pour «délais déraisonnables» qui doit être entendue depuis leur arrestation par l’UPAC il y a plus de quatre ans, la même journée que le dépôt du budget provincial cette année-là.