Quels sont les prénoms les plus populaires?

Après quatre ans au sommet, Emma et William ont été détrônés par Olivia et Liam comme prénoms féminin et masculin les plus populaires pour les bébés l’an dernier au Québec.

Retraite Québec a annoncé jeudi que William, en tête des prénoms masculins ces six dernières années, a glissé en deuxième place en 2019. Il est suivi de Thomas et de Léo, qui a fait un bond du 9e au 4e rang. Raphaël est de nouveau en vogue avec une 9e place chez les prénoms masculins les plus populaires en 2019.



Du côté féminin, Emma a reculé d’une position au deuxième rang, suivi de près par Alice. Charlie continue de grimper pour terminer en 4e place en 2019.

Flirtant souvent avec la tête ces dernières années, Léa a poursuivi sa glissade pour s’établir au 6e rang l’an dernier. Rosalie fait un retour dans le top 10 au 9e rang.

Palmarès des prénoms les plus populaires au Québec en 2019

Filles

Prénom de l'enfant et fréquence

1- OLIVIA 549

2- EMMA 517

3- ALICE 513

4- CHARLIE 499

5- CHARLOTTE 497

6- LEA 465

7- FLORENCE 418

8- LIVIA 407

9- ROSALIE 354

10- BÉATRICE 343

Garçons

Prénom de l'enfant et fréquence

1- LIAM 695

2- WILLIAM 659

3- THOMAS 648

4- LEO 596

5- NOAH 585

6- LOGAN 561

7- NATHAN 505

8- FÉLIX 492

9- RAPHAEL 489

10- EDOUARD 482