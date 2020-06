Stack Labs débarque à Montréal

L’entreprise française Stack Labs souhaite étendre son terrain de jeu à l’Amérique du Nord et c’est depuis Montréal qu’elle pilotera cette expansion.

Stack Labs est une firme de consultation spécialisée en plateformes infonuagiques et en DevOps, c’est-à-dire en développement logiciel et en administration des infrastructures informatiques. Elle offre des services en architecture logicielle en microservices, en automatisation des infrastructures, en cybersécurité et en FinOps (optimisation de la consommation infonuagique).

La firme entend créer une vingtaine de postes au cours des prochaines années à Montréal, a-t-on précisé, par communiqué.

C’est la première fois que Stack Labs posera officiellement le pied à l’étranger. Elle a choisi la métropole québécoise en raison de son importante filière en intelligence artificielle.

«L’écosystème montréalais en intelligence artificielle est reconnu partout à travers le monde et c’est ce qui nous a d’abord attirés à Montréal», a affirmé Frédéric Volpi, PDG de Stack Labs.

«Parmi les valeurs centrales de notre entreprise, il y a le partage des connaissances et l’excellence technique, a-t-il poursuivi. Dans cette optique, nous croyons que l’esprit collaboratif de Montréal nous permettra de réaliser nos projets les plus ambitieux.»

Les employés de Stack Labs vont accompagner les entreprises nord-américaines dans leur virage numérique et dans leur adaptation aux changements technologiques.

«Chez Stack Labs, nous sommes convaincus que la diversité fait la richesse d’une communauté comme c’est le cas à Montréal. Employer des professionnels de différents horizons est une force pour une entreprise technologique comme la nôtre puisque ça nous permet d’avoir différentes perspectives», a indiqué Boris-Wilfried Nyasse, directeur de la filiale montréalaise de Stack Labs.

Montréal International a contribué à la venue de Stack Labs au Québec.

«Alors que les grandes métropoles du monde planifient leur relance économique, je suis heureux de voir que le Grand Montréal pourra continuer à miser sur ses secteurs de pointe afin d’attirer les investisseurs étrangers», a dit Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International.

«Stack Labs est un bon exemple d’entreprise qui souhaite s’intégrer à l’écosystème montréalais dans un esprit de collaboration», a-t-il ajouté.