Travaux du REM: l’Aéroport de Montréal a besoin d'aide

Les travaux de construction de la station du Réseau express métropolitain (REM) à l'aéroport de Montréal devront être suspendus si Ottawa et Québec refusent de prêter à l'aéroport des centaines de millions de dollars.

Dans une lettre ouverte publiée jeudi matin, la direction d'Aéroports de Montréal (ADM) demande aux gouvernements un prêt de 600 millions $ afin de continuer au-delà du mois de septembre les travaux de construction de cette station de train électrique qui reliera l'aéroport au centre-ville de Montréal.

«Après cette date, nous devrons arrêter les travaux, ce qui mettra en péril l’échéancier», explique par courriel Anne-Sophie Hamel, porte-parole d'ADM.

Les coûts de construction de cette station sont payés par ADM, dont les activités ont été très durement touchées par la crise de la COVID-19. Avec l'arrêt de la plupart des déplacements aériens, l'achalandage à l'aéroport a chuté de 97% depuis la mi-mars.

Les prévisions les plus optimistes prévoient des pertes financières de 250 millions $ pour 2020.

Selon l'Association internationale du transport aérien, le retour à la normale devrait prendre au moins deux ans.

Selon Mme Hamel, des pourparlers ont lieu depuis plusieurs semaines entre ADM et les deux ordres de gouvernement sans qu'ils réussissent à obtenir d'engagement financier formel pour l'instant.

Pour 2023

La mise en service du segment du REM reliant l'aéroport au centre-ville est prévue en 2023. La liaison devrait permettre aux utilisateurs de se rendre à l'aéroport en 25 minutes à partir de la station de métro Bonaventure.

Depuis plusieurs années, les voyageurs qui veulent se rendre à l'aéroport en transport en commun à partir du centre-ville doivent emprunter la navette d'autobus 747 de la Société de transport de Montréal (STM) à partir du métro Berri-UQAM, un trajet qui prend entre 45 et 70 minutes. La navette arrête aussi à la station Lionel-Groulx.

Le Réseau express métropolitain est construit par CDPQ Infra, une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Il comptera 26 stations à Montréal ainsi que sur la Rive-Sud et la couronne nord. La station de l'aéroport est la seule qui ne fait pas partie de l'entente de financement entre la Caisse et ses partenaires.