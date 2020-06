Un couple livre de la nourriture bénévolement en tandem

Habillés de tenues complémentaires, Suzanne Claveau et Alain-Antoine Courchesne, un couple de Montréalais, livrent de la nourriture aux populations vulnérables en vélo-tandem.

«Ça va faire cinq ans au mois d’août qu’on est ensemble et on a acheté le tandem immédiatement quand on s’est connus», a résumé Suzanne Claveau, qui est professeure de ballet.

Trois fois par semaine, le couple arpente les rues du quartier Saint-Michel pour livrer bénévolement des paniers de dépannage alimentaire, au départ de deux cuisines communautaires, dont Mon Resto Saint-Michel.

«On va dans la grande pauvreté, dans des habitations de quatre, cinq ou six personnes, où les enfants sont autour de leur mère et regardent ce qu’il y a dans la boîte», a indiqué Suzanne Claveau.

L’attelage du tandem et de sa remorque, surnommé «La Libellule», est un moyen de bâtir la confiance du couple.

«Le tandem nécessite un laisser-aller et une confiance de la personne installée en arrière», a expliqué Alain-Antoine Courchesne, un travailleur autonome dans le domaine de la santé.

«Je pourrais dormir sur le tandem tellement qu'il est sécuritaire!» s’est exclamée Suzanne Claveau, qui suit les yeux fermés.

Membres des «cyclistes solidaires», ils sont loin d'être les seuls bénévoles sur deux roues à Montréal.

L'initiative qui a vu le jour au début du confinement peut compter sur près de 700 cyclistes qui donnent de leur temps dans plusieurs quartiers de la ville.

«C’est un regroupement spontané et bénévole qui allie collaboration, citoyenneté, écoresponsabilité, a résumé Pénélope Stuart, co-coordinatrice dans le secteur de Saint-Michel. C’est tellement un beau mouvement qu’il y a le désir de poursuivre.»

La vingtaine de coordinateurs réfléchit à une solution pour pérenniser l’initiative après la COVID-19.