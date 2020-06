Alicia Moffet : «J’ai toujours été très maternelle»

Cinq ans après sa participation à «La Voix», Alicia Moffet est maintenant la maman de la petite Billie Lou. Après avoir pris une longue pause de la musique, la chanteuse fait un retour en force avec «Billie Ave.», son premier album, à paraître le 26 juin. L’artiste nous parle de son cheminement des dernières années, de l’homme de sa vie, Alex, et de ses projets.

Alicia, tu lances ton premier album très bientôt. Qu’est-ce que ça représente pour toi?

C’est un peu comme accoucher une deuxième fois. Je rêve de faire un album depuis que j’ai cinq ans, donc c’est l’aboutissement de quelque chose de gros pour moi. D’autant plus que c’est un album très personnel: j’ai écrit toutes les chansons, et les textes viennent vraiment de mon cœur et reflètent bien qui je suis.

De quoi avais-tu envie de parler dans tes textes?

Je m’inspire beaucoup du moment présent et de ce qui se passe dans ma vie. Ce sont donc les mots d’une jeune maman de 21 ans. Je parle de mon instinct maternel, de ma rencontre avec mon amoureux, des moments plus difficiles que nous avons vécus ensemble, de certaines déceptions amicales et aussi d’événements importants qui me sont arrivés ces dernières années.

Le prénom de ta fille est dans le titre de l’album. Était-ce important pour toi?

Oui. Comme il n’y a pas de chanson qui parle de Billie sur l’album, je tenais à ce que son prénom fasse partie du titre. Toutes les pièces abordent des expériences qui m’ont fait grandir et qui ont tracé mon chemin jusqu’à ce que je devienne maman. C’est pour cette raison que le titre complet est «Billie Ave». C’était la plus belle façon de donner à ma fille la place qu’elle mérite dans ce projet si significatif.

Ton son est différent de celui des pièces que tu as chantées à «La Voix». Pourquoi as-tu choisi d’aller dans cette voie?

Je ne voulais pas faire un album pop. J’aime en écouter, mais j’avais surtout envie d’arriver avec quelque chose de différent. Je voulais explorer le R&B et la soul, et y ajouter une petite touche électro. Ça me ressemble plus. Ma rencontre avec le DJ Bynon, qui est devenu mon complice musical, a joué un grand rôle dans la naissance de ce disque.

Tu as 21 ans et tu es maman depuis bientôt un an. Est-ce que c’était dans tes projets de devenir maman aussi jeune?

J’ai toujours été très maternelle, c’est instinctif chez moi. J’avais la «baby fever» depuis l’âge de 15 ans; je voulais être maman et avoir une famille nombreuse. Devenir maman, ç’a été une belle surprise dans ma vie et c’est la chose la plus extraordinaire que j’ai vécue jusqu’à maintenant. La maternité m’a tellement fait du bien, elle m’a recentrée. Je suis une femme assez anxieuse, qui met souvent de l’énergie là où il ne faudrait pas. La naissance de ma fille m’a calmée et m’a permis de me concentrer sur les choses vraiment importantes.

La maternité est-elle ce à quoi tu t’attendais?

Sincèrement, c’est plus facile que je pensais. Billie Lou est une petite fille facile à vivre et adorable, et je ne suis pas stressée. On dirait vraiment que c’est simple et instinctif pour moi. En même temps, je fais attention sur les réseaux sociaux pour ne pas vendre un rêve en disant que la maternité est facile. Je pense que je suis juste très chanceuse d’avoir un bébé sage.

Quel genre de maman es-tu?

C’est drôle, parce que je suis une maman vraiment relaxe et ce n’est pas du tout représentatif de celle que je suis dans les autres sphères de ma vie. Je suis une personne assez nerveuse, mais avec ma fille, c’est complètement autre chose. Je suis attentionnée, mais je ne suis pas très mère poule, sauf en ce qui concerne l’alimentation.

Parle-moi un peu d’Alex, ton amoureux.

Nous sommes ensemble depuis deux ans, et tout a été très vite entre nous deux. On a su qu’on attendait un enfant à peine quatre mois après nos débuts, mais on a décidé de se lancer dans cette aventure parce qu’on était prêts à fonder une famille ensemble. On se complète parfaitement tous les deux. Alex est un bon papa, il est très joueur, présent et impliqué.

Prévoyez-vous avoir un deuxième bébé prochainement?

Non, parce que j’arrive à bien gérer ma carrière avec un seul enfant et que ça deviendrait un beau bordel si j’en avais un deuxième prochainement. Nous allons attendre un peu... Idéalement, je préférerais attendre trois ans avant d’avoir un deuxième bébé. J’aimerais toutefois que les prochains aient une moins grande différence d’âge.

Après «La Voix», tu as ressenti le besoin de prendre une pause de la musique. Pourquoi?

Après cette aventure, je suis partie en tournée avec Kevin Bazinet, qui était mon chum à l’époque, et j’ai eu une «écœurantite» de tout ça. Je n’avais que 16 ans quand j’ai fait «La Voix» et, qu’on le veuille ou non, l’engouement qui vient avec une telle émission nous force à nous créer des attentes. J’ai été déçue et j’ai donc commencé à être plus active sur les réseaux sociaux, à développer ce volet de ma carrière. Puis, peu à peu, la musique est revenue dans ma vie. Et ce qui est bien, c’est que je peux me consacrer uniquement à la musique puisque mon chum est maintenant mon gérant et qu’il s’occupe des choses que j’aime moins. Cela dit, je garde d’excellents souvenirs de mon passage à l’émission!

Tu as 388 000 abonnés sur Instagram. C’est fou! Je suis fière des gens qui me suivent, ce sont en majorité des bonnes personnes, super gentilles. Je tente d’être la plus authentique possible et j’adore ça. C’est devenu un métier pour moi et ça me permet de gagner ma vie. De plus, je m’associe uniquement à des compagnies que j’aime et non avec celles qui m’envoient des cadeaux. Je reste moi-même et je reste fidèle à mes convictions.

Vous êtes en plein projet de construction, Alex et toi. Peux-tu nous en dire plus?

Nous habitons dans un condo en ce moment, mais avec le bébé et le chien, on se sent un peu à l’étroit et on a envie d’avoir plus d’espace. Nous avons cherché une maison, mais nous n’en avons pas trouvé à notre goût. Nous avons donc décidé d’acheter un terrain et de construire nous-mêmes la maison de nos rêves. Mon chum est très habile de ses mains, donc ça aide. On pense même faire une série YouTube autour de ce projet.

«Billie Ave.» sort le 26 juin. Le premier extrait, «Body High», est déjà disponible.